Canicule : voici les 11 départements placés en alerte orange ce vendredi

Le prévisionniste Météo-France a placé 11 départements en vigilance orange canicule ce vendredi 8 août. Une alerte qui concerne principalement le sud-ouest du pays.

Le mercure devrait fortement grimper dans certains territoires. Alors que les épisodes de chaleur ont repris dans l’Hexagone, Météo-France a placé onze départements en vigilance orange canicule ce vendredi 8 août.

Une alerte qui concerne l'Ardèche, l'Aveyron, l'Isère, la Drôme, la Loire, le Lot, le Rhône, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées.

© Météo-France

Jusqu’à 40 °C

Des températures qui augmentent avec des minimales entre 20 et 22 °C dans le centre et l'est de l'Occitanie, et localement en vallée du Rhône. Dans l'après-midi on attend de 35 à 39 °C localement, 40 °C dans le quart sud-ouest du pays et jusqu'à 35 à 37 °C dans le centre-est.

Dans le détail, le thermomètre devrait atteindre jusqu’à 37 °C à Lyon, 35 °C à Toulouse, 37 °C à Castres, 36 °C à Montauban, ou encore 34 °C à Pau.