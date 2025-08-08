Canicule : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce samedi

La chaleur continue de progresser en France et s'installe désormais sur l'ensemble de la moitié sud de l'Hexagone. Des températures caniculaires y seront enregistrées ce samedi 9 août, où pas moins de 15 départements sont en vigilance jaune.

Attention aux fortes chaleurs. Dans une grande partie du territoire, les températures seront dangereusement élevées ce samedi 9 août. Météo-France parle d'un «épisode de canicule nécessitant une vigilance particulière».

Les départements concernés par cette vigilance jaune sont : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Charente-Maritime, la Creuse, le Gard, la Gironde, l'Hérault, le Jura, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Saône-et-Loire, le Var, le Vaucluse et la Haute-Vienne.

© Météo-France

Cette alerte canicule sera en vigueur tout au long de la journée, de la nuit du vendredi 8 août au samedi 9 août à la nuit suivante. Dans une grande majorité des départements concernés, ces alertes devraient perdurer, les températures atteignant leur pic lors de ce week-end, comme l'anticipent les météorologues.

En plus de cette vigilance jaune concernant 15 départements, Météo-France a placé 28 départements en vigilance orange.

Le prévisionniste national écrit qu'une attention particulière est nécessaire pour «les personnes sensibles ou exposées».