Censure de la Loi Duplomb par le Conseil constitutionnel : un nouveau texte est-il possible ?

A la suite du rejet partiel de son texte par le Conseil constitutionnel, le sénateur LR Laurent Duplomb n’a pas exclu une nouvelle loi, afin de réintroduire le pesticide acétamipride contesté, mais en tenant compte cette fois des critères imposés par les Sages.

Pourtant rejetée par le Conseil constitutionnel ce jeudi, la réintroduction du pesticide acétamipride n’est pas pour autant abandonnée par certains parlementaires.

Ce vendredi, le sénateur LR Laurent Duplomb, à l’initiative de la loi éponyme, a laissé entendre que l’article pourrait faire son retour dans un nouveau texte. «Le Conseil constitutionnel nous donne les éléments qui pourraient permettre, avec un nouveau texte, de trouver des solutions pour pouvoir peut être réintroduire l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes», a-t-il déclaré sur RMC.

Jugeant que le Conseil constitutionnel «ne ferme pas la porte», le sénateur a estimé qu’il restait «encore du temps» pour éventuellement déposer un nouveau texte. En effet, le parlementaire peut à nouveau déposer une proposition de loi. Le choix de son examen revient ensuite au gouvernement ou à un groupe, lors d’une niche parlementaire.

De son côté, le groupe écologiste à l'Assemblée a fait part de son intention de déposer une proposition de loi pour tenter d'obtenir «une abrogation totale» de la loi.

Une réévaluation à l'échelle européenne

Ce vendredi, le ministre français de la Santé Yannick Neuder a appelé vendredi à réévaluer au niveau européen l'impact sur la santé humaine de l'acétamipride.

«J'en appelle très naturellement avec beaucoup d'attention et de transparence à une réévaluation par les autorités sanitaires européennes, sans délai, de l'impact sanitaire de l'acétamipride», a-t-il déclaré au micro de France Inter.

En cas d'impact avéré sur la santé humaine, «il faudra naturellement interdire ce produit», a-t-il ajouté, soulignant que le Conseil constitutionnel reconnaît les risques sur la santé humaine, mais que le principe de précaution reste cantonné aux questions environnementales.

Pour rappel, Les Sages ont affirmé que cette mesure était contraire à la Charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle, soulignant notamment «le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé», ainsi que le «devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement».