Incendie dans l’Aude : peut-on contraindre une personne à évacuer malgré son refus ?

Dans l'Aude, un incendie d'envergure historique, toujours en cours, a coûté la vie à une femme, qui n'a pas souhaité quitter son domicile malgré le danger. La question de l'autorité des forces de l'ordre face à ce genre de comportement se pose.

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ? Dans l'Aude, où un incendie de grande ampleur sévit depuis le mardi 5 août, une femme est morte à son domicile après avoir refusé de l'abandonner. Pour éviter ce genre de drame, les autorités peuvent-elles forcer les habitants de zones sensibles à quitter leur foyer ? Le directeur de l'IRMA (Institut des risques majeurs de Grenoble), Francois Giannoccaro, explique tout à CNEWS.

«Quand on parle d’évacuation préventive, on a des responsables. En France, la sécurité civile est composée de deux grandes dimensions. D’une part les secours, qui relèvent des services spécialisés, comme les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, le Samu et d’autre part les missions de sauvegarde, qui relèvent de nos 36.000 maires», affirme-t-il dans un premier temps.

Au sujet des personnes à évacuer pendant une catastrophe, il précise : «Ensuite, un autre grand principe guide la sécurité civile en France, c’est celui de la planification. On se prépare à faire face à deux types de situations, celles qui sont prévisibles et celles qui sont subies. Par exemple, un séisme est subi mais une inondation est prévisible, car avant que l’eau ne coule, elle tombe. L’enjeu, c’est de pouvoir identifier, avec les experts, comme Météo-France par exemple ou les sapeurs-pompiers qui voient l’évolution de l’incendie de forêt, les seuils critiques à partir desquels on est amenés à diligenter des mesures par anticipation de sauvegarde et de secours».

«Le premier niveau de réponse de la sécurité civile est le maire»

«Ensuite, on a l’organisation des secours et des sécurités civiles en France. On a, un petit peu comme des poupées russes, plusieurs niveaux. Le premier niveau de réponse de la sécurité civile est le maire, qui a des pouvoirs de police générale, administrative, qui doit réglementairement établir un plan communal de sauvegarde», ajoute Francois Giannoccaro.

Plus précisément, au sujet du travail de planification, il détaille : «Sur 36.000 communes en France, plus de 22.000 sont réglementairement concernées par l’établissement d’un plan communal de sauvegarde (PCS). Il s’agit du travail de planification de leur organisation à anticiper ce que serait une situation critique (inondation, feu de forêt, séisme, etc). Cela permet aux maires de s’entourer des équipes et des expertises qui lui permettent de prendre les bonnes décisions».

«Au deuxième niveau de ces poupées russes, on a les plans ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) qui sont sous l’autorité du préfet. Si l’événement survient et dépasse le niveau communal, c’est lui qui prend la direction des opérations, qui relevaient dans un premier temps des maires. Que ce soit le préfet ou les maires, ils s’appuient sur le commandant des opérations de secours, qui est le sapeur-pompier généralement», continue-t-il.

Tempête Xynthia : une jurisprudence historique

Plus précisément, au sujet de la personne défunte des suites du feu de forêt de l'Aude, voici ce que livre Francois Giannoccaro : «Le maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a été amené à appréhender la situation qui se dégradait et a diligenter après avoir établi un arrêté d’évacuation préventive, dans l’urgence, pour mettre à l’abris ceux qui pouvaient être impactés. Une personne est décédée. C’est délicat».

Une situation qui n'a pas manqué de lui rappeler certaines autres, historiques juridiquement en matière de responsabilité pénale : «Quand on regarde la jurisprudence, dans pareille situation, on a plusieurs exemples. Quand on prend par exemple la tempête Xynthia, la tempête de 2010, où 29 personnes étaient décédées, le juge a par exemple établi que les civils n’avaient pas été prévenus des risques encourus et qu’ils n’ont pas été évacués à titre préventif. Le maire a été condamné d’abord à 4 ans de prison ferme, revus en appel à 2 ans. Le tribunal a retenu, parmi les chefs d’accusation, que le maire avait fait preuve de «défaut d’information préventive» et d’«absence d’évacuation préventive» alors qu’il avait reçu une alerte par le système préfectoral qui s’appelle Gala, qui attire l’attention sur une situation naturelle qui se dégrade dans les différents départements français, auprès des maires. Ce jugement a été un tournant en matière de responsabilité pénale».

De son côté, le maire de la ville de moins de 800 habitants de l'Aude a expliqué avoir prévenu la personne décédée, affirmant donc n'avoir pas manqué à ses obligations en matière de communication des risques.

«La question est de savoir si le maire a manqué à ses obligations»

Mais Francois Giannoccaro explique qu'il n'est pas rare d'avoir à faire face au refus des Français, même en cas de catastrophe imminente : «Quand certaines personnes refusent de quitter leur logement face aux catastrophes, il y a différentes réactions. Certains maires, en cas d’inondation, laissent les gens rester chez eux s’il y a un étage. Le maire doit cependant s’assurer de l’approvisionnement de ces foyers. Pour autant, en cas de crue torrentielle en montagne ou en cas d’incendie, le phénomène naturel peut toucher le résident dans sa chair. La question qui se pose est alors de savoir si le maire, disposant des informations nécessaires, a manqué à ses obligations».

«En effet, les mesures coercitives n’ont pas été diligentées. Nous ne savons pas ce que dira le juge mais ce qui est intéressant est d’observer la jurisprudence. En aucune manière, dans le cas du décès de cette femme de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, on ne peut dire que le maire est en cause, la forme interrogative est opportune. Il faudra tirer les enseignements de pareille situation, comme le fera l’instruction», dit-il avec prudence.

Francois Giannoccaro n'oublie pas également de mentionner les autres maillons de cette chaîne, qui peuvent avoir été en cause dans cette situation : «Ce qui est aussi intéressant est de se questionner sur la possibilité d’une autre autorité de diligenter une mesure coercitive en cas de carence du maire. En l’occurence, la gendarmerie ou bien le préfet. On se focalise sur les maires, mais dans la chaîne de décision, il y a d’autres opérateurs. Ils ne peuvent opérer que dans un cadre bien précis mais ils peuvent être en cause».

Oui, on peut forcer une personne à évacuer de force, mais...

«Il y a eu action de la gendarmerie mais manu militari, on peut diligenter contre la volonté d’administrer une évacuation de force. Quand on regarde la jurisprudence, il y est fait état de "dispositions mesurées au regard de la situation". On a bien le maire qui a l’autorité de proximité, qui est directement en charge de la sécurité, mais on a aussi le préfet qui peut se substituer au maire en cas d’urgence et de carence manifeste et on a la gendarmerie ou la police qui agissent sur réquisition du maire ou du préfet», rappelle-t-il.

Pour réaliser ces évacuations de force, il faut également un cadre juridique dont ils ne disposent pas toujours, notamment compte tenu de l'urgence de certaines situations : «Ils participent aux évacuations forcées à condition qu’un cadre juridique soit clairement établi : un arrêté d’évacuation, une justification d’urgence que demandera expressément le juge. Des habitants ont déjà pu casser des arrêtés de péril au motif qu’il n’y avait pas d’urgence et ainsi rester au sein de leur domicile. Le caractère d’urgence absolu et de péril imminent est important».

Le 5 juin 2019, le conseil d’Etat a effectivement tranché en faveur de certains résidents du 17e arrondissement de Paris qui contestaient le caractère urgent de leur départ d’un immeuble jugé dangereux sans la mise en oeuvre de travaux nécessaires. La police avait fait évacuer ses résidents, qui avaient contesté et déploré un «abus de pouvoir». Face à des expertises jugées lacunaires par le conseil d’Etat, ils ont eu gain de cause et ont pu regagner leur domicile, au 12, rue Emile Level.

«Peut-être que la défunte était enfermée, fallait-il casser une porte ?»

«Cela prouve bien que tout l’enjeu est d’apprécier, en cas de danger manifeste et immédiat, si le maire ou le préfet peuvent déroger à la procédure ordinaire à condition de justifier de la nécessité absolue de l’action immédiate. Cela relève d’une appréciation, au cas par cas, de la situation», reprend Francois Giannoccaro. «Les gendarmes sont formés pour intervenir dans un cadre parfaitement diligenté. Ils ne peuvent pas intervenir d’eux-même. Après, peuvent-ils s’arrêter pour une seule personne ? Peut-être était-elle enfermée, fallait-il casser une porte ? Seule l’enquête d’instruction pourra juger de ces choses».

L'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales explique, dans son cinquième point, que la police municipale a «le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure».

«les populations ne se sentent pas concernées jusqu’au jour où ça leur arrive»

Enfin, Francois Giannoccaro a également pointé du doigt la responsabilité de tout un chacun face à sa propre sécurité. «Enfin, je crois que cela fait clairement apparaitre le manque de culture du risque des populations en France. Les maires ont obligation d’informer les population à travers un document appelé "document d’information communale sur les risques majeurs"». Sur le site du gouvernement appelé Georisque, on peut lire effectivement que ce document, appelé DICRIM, est obligatoire pour toutes les communes «exposées à au moins à un risque majeur».

«Force est de constater que même lorsque les opérateurs que sont l’Etat, les maires et d’autres ont mené des opérations de sensibilisation aux risques, sur les territoires, les populations ne se sentent pas concernées jusqu’au jour où ça arrive. On voit très bien que dans pareille situation, ils n’ont pas conscience du risque et ne mesurent pas la portée de ce que serait le respect des consignes individuelles de sécurité. Malheureusement, tout cela ne se fait pas au dernier moment. Régulièrement, les maires nous font savoir que, sur des exercices et des entraînements, des habitants n’ont pas souhaité évacuer. Ce que l’on peut dire, c’est qu’avec un travail d’anticipation, les comportements seront plus adaptés», conclue-t-il.