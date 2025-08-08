Toute l’actu en direct 24h/24
«L'antisémitisme, aujourd'hui en France, c'est comme un jour sans fin, la haine d'Israël continue de cibler les juifs», se désespère Philippe Meyer

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L'antisémitisme, aujourd'hui en France, c'est comme un jour sans fin, la haine d'Israël continue de cibler les juifs», s'est désespéré ce vendredi dans l'émission Midi News sur CNEWS, Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du CRIF, revenant notamment sur l'agression d'un couple juif à Lyon et sur l'affaire des bureaux de la compagnie d'aviation israélienne El Al vandalisés. 

