Législative partielle à Paris : quels sont les quartiers concernés par le vote dans la 2e circonscription ?

Le 21 et le 28 septembre prochain, les électeurs de la 2e circonscription de Paris seront appelés à se rendre aux urnes à l’occasion d’une élection législative partielle. Les habitants de plusieurs arrondissements sont concernés par ce scrutin. Voici lesquels.

Un scrutin qui fait déjà beaucoup parler. A la suite de la décision du Conseil constitutionnel de déclarer inéligible le député de Paris Jean Laussucq, les électeurs de la 2e circonscription de la capitale doivent élire leur nouveau représentant au Palais-Bourbon. Une élection législative partielle qui se tiendra le 21 et 28 septembre prochain, à laquelle participera notamment l’ancien Premier ministre Michel Barnier, l’actuelle ministre de la Culture Rachida Dati, ou encore Thierry Mariani, pour le Rassemblement national.

Ce scrutin concernera les habitants de trois arrondissements du centre de Paris. En effet, selon le ministère de l’Intérieur, la 2e circonscription de Paris représente l’entièreté du 5e arrondissement.

Mais aussi les quartiers de la Monnaie, d’Odéon et de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement, ainsi que les quartiers du Gros-Caillou, d’Invalides et Saint-Thomas d’Aquin, dans le 7e arrondissement, celui de Rachida Dati.

Comme le rappelle la mairie de Paris sur son site internet, la demande d'inscription sur les listes électorales peut se faire en mairie d'arrondissement ou en ligne, et sera examinée «sous huitaine». Un justificatif de domicile figure parmi les pièces nécessaires.