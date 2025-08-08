Meaux : un homme blessé après avoir essuyé des tirs à l'arme automatique

Un homme de 32 ans a été blessé dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août, après avoir essuyé des tirs d'arme automatique à Meaux (Seine-et-Marne), a indiqué le Parquet, qui a ouvert une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée.

Des faits gravissimes. Aux alentours d'1h dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août, un homme a été blessé après avoir essuyé plusieurs tirs d'une arme longue automatique à Meaux (Seine-et-Marne), a annoncé le parquet à CNEWS.

Selon cette source judiciaire, les faits se sont déroulés dans le quartier Beauval. La victime âgée de 32 ans a été touchée au niveau de la cuisse.

Une source policière ajoute que le tireur encagoulé aurait tiré une dizaine de coups de feu. Sur place, douze cartouches ont été retrouvées, dont deux non percutées. Hospitalisé, le trentenaire ne craint plus pour ses jours, son pronostic vital n'étant plus engagé.

Connu de la justice

Toujours de source policière, l'homme visé par les tirs serait connu de la justice pour une affaire de meurtre.

Le parquet de Meaux a quant à lui ajouté que l'un des tirs a traversé le volet et la vitre d'un appartement, sans provoquer de blessure pour les occupants de ce dernier.

Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée a été ouverte par le parquet de Meaux et confiée au service interdépartemental de police judiciaire de Seine et Marne.