Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le

Ce samedi 9 août, deux départements ont été placés en vigilance jaune «orages», par Météo-France. Les perturbations concerneront le sud-ouest de la France.

La foudre pourrait tomber dans le sud-ouest. Deux départements français seront en proie aux orages ce samedi 9 août. Ils devraient apparaître dans le coeur de l'après-midi.

Les deux départements concernés par la vigilance jaune «orages» de Météo-France sont situés dans l'extrême sud du pays : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

© Météo-France

Cette vigilance devrait être en vigueur entre 15h et 18h, ce samedi. En outre, ces deux départements, au même titre que l'ensemble de la moitié sud de l'Hexagone, sont également concernés par une vigilance «canicule».

Sur le même sujet Météo : nouvelle vague de chaleur, maximales à 36 °C... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

En cas de violent orage, Météo-France rappelle qu'il est impératif de «s'éloigner des arbres et des cours d’eau et de se tenir informé».

Météooragevigilance météo

À suivre aussi

Canicule : voici les 28 départements placés en vigilance orange ce samedi
Canicule : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce samedi
Canicule : voici les 11 départements placés en alerte orange ce vendredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités