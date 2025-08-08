Toute l’actu en direct 24h/24
Paris : des munitions découvertes dans un foyer pour mineurs étrangers

Les policiers ont retrouvés les cartouches dans la chambre d'un mineur étranger. [JULIEN DE ROSA / AFP]
Par Sacha Benichou
Publié le

Plusieurs munitions ont été découvertes ce jeudi 7 août dans un foyer pour mineurs étrangers du 10e arrondissement de Paris. 

Une saisie importante. Des centaines de munitions ont été retrouvées dans un foyer pour mineurs étrangers parisien ce jeudi 7 août, a appris CNEWS de source policière. 

Les cartouches étaient entreposées dans la chambre d'un jeune, transféré vers un autre foyer situé à Créteil (Val-de-Marne). 

Sur place, les effectifs de police ont mis la main sur 9 boîtes de 50 cartouches de 22 long rifle, soit un total de 450 cartouches. 

L'individu a été interpellé à Créteil puis placé en garde à vue, après demande du Parquet. 

Il est défavorablement connu des services de police, a ajouté notre source.

