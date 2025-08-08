Paris : un homme interpellé après avoir agressé sexuellement une mineure dans un bus

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue ce jeudi 7 août à Paris, après avoir sexuellement agressé une mineure dans un bus.

Le suspect a été très rapidement appréhendé. Un individu a été interpellé au niveau de la rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris, ce jeudi 7 août, après avoir sexuellement agressé une mineure dans un bus.

Selon une source policière à CNEWS, les faits se sont produits aux alentours de 14h30 dans un bus de la ligne 72, qui relie les arrêts Parc de Saint-Cloud à Gare de Lyon.

Les policiers de la Brigade des réseaux ferrés (BRF), en civils, ont remarqué un homme qui frottait son sexe et caressait les fesses d'une jeune fille, mineure. Après l'avoir débarqué de la navette, ils ont interpellé le suspect.

La victime a d'ores et déjà porté plainte à la suite de cette agression. De son côté, le parquet de Paris a annoncé à CNEWS la prolongation de la garde à vue, durant le temps de la poursuite des investigations, dans les locaux de la BRF.