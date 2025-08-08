Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Paris : un homme interpellé après avoir agressé sexuellement une mineure dans un bus

La garde à vue du suspect a été prolongée. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par Khalil Rajehi , Sacha Benichou
Publié le - Mis à jour le

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue ce jeudi 7 août à Paris, après avoir sexuellement agressé une mineure dans un bus. 

Le suspect a été très rapidement appréhendé. Un individu a été interpellé au niveau de la rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris, ce jeudi 7 août, après avoir sexuellement agressé une mineure dans un bus. 

Selon une source policière à CNEWS, les faits se sont produits aux alentours de 14h30 dans un bus de la ligne 72, qui relie les arrêts Parc de Saint-Cloud à Gare de Lyon. 

Les policiers de la Brigade des réseaux ferrés (BRF), en civils, ont remarqué un homme qui frottait son sexe et caressait les fesses d'une jeune fille, mineure. Après l'avoir débarqué de la navette, ils ont interpellé le suspect. 

Sur le même sujet Meaux : un homme blessé après avoir essuyé des tirs à l'arme automatique Lire

La victime a d'ores et déjà porté plainte à la suite de cette agression. De son côté, le parquet de Paris a annoncé à CNEWS la prolongation de la garde à vue, durant le temps de la poursuite des investigations, dans les locaux de la BRF. 

ParisAgression sexuellebus

À suivre aussi

Canicule à Paris : voici les parcs aquatiques où se rendre pour se rafraîchir
Paris : des munitions découvertes dans un foyer pour mineurs étrangers
Canicule à Paris : dans quels parcs se rendre pour chercher de l'ombre ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités