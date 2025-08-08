Pleine lune de l'esturgeon : pourquoi cette nuit du 8 au 9 août est-elle l'une des meilleures pour admirer le ciel ?

La saison estivale est propice à l'observation du ciel au moment de la nuit tombée, afin d'apercevoir pluies d'étoiles filantes, planètes et diverses astres. Certaines nuits sont plus favorables que d'autres pour cette activité, à l'instar de celle du 8 au 9 août.

Il ne faudra pas manquer de lever les yeux au ciel cette nuit. L'été est une saison idéale pour observer les étoiles filantes et autres constellations visibles à l'œil nu. La nuit du 8 au 9 août sera particulièrement animée.

Dans un premier temps, la pleine lune de l'esturgeon brillera dans le ciel. Il s'agit en réalité de la pleine lune d'août, appelée «de l'esturgeon» d'après le nom traditionnel de la pleine lune de ce mois, rappelle le site Starwalk.

«Les noms les plus connus des pleines lunes proviennent des Amérindiens, qui les ont basés sur les caractéristiques d'un mois particulier», précise le site spécialisé en astronomie, ajoutant que le mois d'août «était traditionnellement le moment de pêcher de l'esturgeon».

Un alignement de planètes et les Perséides

Même s'il ne s'agit pas d'une super lune, la pleine lune de l'esturgeon apparaîtra beaucoup plus grosse qu'habituellement. Il s'agit d'une illusion lunaire, qui donne l'impression d'une taille plus importante en raison de la proximité de la lune avec l'horizon.

En plus de cette pleine lune, cette nuit du 8 au 9 août verra un événement rare se produire : un alignement de six planètes. En effet, Mercure, Jupiter, Vénus, Uranus, Neptune et Saturne s'aligneront autour la lune. Ce spectacle pourra être visible à l'œil nu, même si pour apercevoir Uranus et Neptune il est recommandé d'utiliser des jumelles ou encore mieux, un télescope.

Enfin, même si la pluie de météores des Persédies atteindra son pic lors de la nuit du 11 au 12 août, son activité commencera dès cette nuit. Certaines étoiles filantes seront donc observables, même si la forte luminosité de la lune effacera les météores les plus faibles.