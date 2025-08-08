Polémique autour Sandrine Rousseau et son projet de résidence dans le Finistère : des opposants organisent un barbecue ce vendredi pour protester contre sa venue

Des agriculteurs bretons, vent debout contre l'achat d'une résidence secondaire de Sandrine Rousseau dans le Finistère, marquent le coup ce vendredi 8 août, en se réunissant lors d'un barbecue géant, en face de la résidence en question.

«On aime le bœuf bien saignant». Des agriculteurs bretons qui s'étaient exprimés la semaine passée en passant un coup de gueule contre la venue de Sandrine Rousseau dans le Finistère organisent un barbecue de résistance. La députée écologiste serait actuellement en train d'acquérir une résidence secondaire en pleine zone agricole, alors que celle-ci avait eu de vives critiques à l'encontre des agriculteurs.

En effet, Sandrine Rousseau avait provoqué un véritable tollé en déclarant au sujet de la loi Duplomb le 11 juillet dernier sur le Média : «J'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs (…) la rentabilité par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, ce n’est pas de la rentabilité, c’est de l’argent sale».

«Sans tofu mais avec amour»

«Comment peut-on vomir sur la profession agricole et venir s'installer dans une maison qui est entourée par des fermes», s’était interrogé sur Facebook Patrik Sastre-Coader, éleveur de moutons en agriculture biologique et futur voisin de la députée.

Patrik Sastre-Coader a ainsi organisé un barbecue d’opposition à l’arrivée de Sandrine Rousseau qui se tient ce vendredi sur ses terres. «Grillades géantes face à la future résidence secondaire de Sandrine Rousseau, vendredi 8 août, dès 19h», peut-on lire sur l'affiche publiée par l'agriculteur sur facebook et relayée par la Coordination rurale du Finistère.

Ce barbecue promet de rassembler des acteurs du monde agricole, mais pas seulement. Tous ceux qui aiment «le boeuf bien saignant, le charbon (végétal... mais surtout en braise), le feu de bois, la liberté de se retrouver entre carnivore affamés» sont les bienvenus. Il est également précisé qu'il s'agit d'un repas «sans tofu mais avec amour».