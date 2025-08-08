Proxénétisme : 2 personnes interpellées à Aix pour avoir prostitué et séquestré de jeunes Latino-Américaines

Un réseau de prostitution vient d’être découvert à Aix-en-Provence. À l’origine, un homme et une femme qui recrutaient des femmes d’Amérique Latine. Ils vont être présentés ce vendredi après-midi à un magistrat.

Recrutées pour «se prostituer 16 heures par jour». À ce stade de l’enquête, c'est ce qu’auraient vécu 14 jeunes femmes d’origines latines pendant au minimum deux ans. Un homme et une femme ont été interpellés à Aix-en-Provence pour proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains, après la découverte de ce réseau de prostitution.

L'affaire a éclaté après la découverte le 6 août par des policiers, agissant sur renseignements, de trois jeunes femmes de nationalités colombiennes et vénézuéliennes dans un appartement d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) loué sur une plate-forme de réservation.

200.000 euros saisis

Lors de la perquisition, un homme et une femme présents sur place ont été interpellés et placés en garde à vue, et plus de 200.000 euros saisis, dont 194.000 en espèces, indique le parquet dans un communiqué.

Les jeunes femmes ont expliqué aux enquêteurs avoir été «recrutées directement dans leur pays d'origine par le biais de réseaux sociaux cryptés afin de travailler en qualité de "dame de compagnie"» avant d’être séquestrées et livrées à la prostitution.

A leur arrivée en France, à l'aéroport de Nice, «elles étaient conduites dans un appartement et devaient immédiatement se livrer à la prostitution 16 heures par jour». Selon leurs témoignages, leurs papiers d'identité étaient retenus, leurs déplacements interdits et leurs gains confisqués.

«proxénétisme aggravé»

«A ce stade des investigations, les enquêteurs ont mis en évidence le recrutement sur une période de deux années de 14 jeunes femmes en provenance du continent latino-américain qui étaient livrées à la prostitution dans des appartements loués à Aix-en-Provence, Cannes ou Menton», précise le bureau du procureur d'Aix-en-Provence.

Les deux personnes interpellées doivent être présentées ce vendredi devant un magistrat pour «proxénétisme aggravé, séquestration arbitraire de plusieurs personnes, traite d'êtres humains et de blanchiment».