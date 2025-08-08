Sécurité : quelles sont les 10 villes les plus dangereuses de France ?

En France, certaines villes sont pointées du doigt en terme de sécurité. Marseille, Paris, Lyon : les espaces urbains les plus peuplés de France font tous partie de ce top 10.

Aucune ville ne veut y figurer. Chaque année, le site ville-data propose un classement des municipalités les moins sûres du pays. Entre 2024 et 2025, on peut constater de nombreux changements, notamment en tête du classement, où Lille a laissé ce triste statut à une autre grande ville française.

Marseille

Marseille est la seule ville du sud de la France de ce classement. Connu pour ses quartiers nord, où le trafic de drogue fait rage, la cité phocéenne a connu 64.479 crimes rapportés en 2024, pour une population de 877.000 habitants. Le risque d'être victime d'un crime ou délit chaque année y est donc de 7,4%.

Annecy

A Annecy, le nombre total de crime est de 2.792 en 2024. Pour une population de 37.595 habitants, cela équivaut à un ratio de criminalité de 7,4%. Pour L'Essor, la procureure de la République expliquait, dès 2023 : «Annecy était une ville très préservée jusqu’à présent des phénomènes nationaux, mais ce n’est plus le cas». Elle déplore notamment une montée de la «délinquance de passage», faisant écho à de nombreuses personnes en situation irrégulière dans le bassin annécien.

Angoulême

La ville d'Angoulême, en Nouvelle-Aquitaine, compte 41.000 habitants, pour 76.359 crimes ou délits en 2024. Cela représente un risque annuel d'en être victime de 7,6%.

Puteaux et Nanterre

Situé dans la banlieue ouest de la capitale, les villes voisines de Puteaux et Nanterre, dans les Haut-de-Seine, partagent cette 7e place du classement. On y a compté pas moins de 3.550 crimes et délits en 2024. Le risque y est donc de 8%.

Paris

Paris est l'une des villes les moins sûres de France. Le nombre de crimes ou délits y a été de 173.316, pour un total de 2,1 millions de Parisiens. Le risque y est donc estimé à 8,2% par an. En 2024, les autorités déplorent une augmentation de 51% des cas d'usage de stupéfiant, une hausse de 36% du nombre d'homicides, de 12% des violences sexuelles et de 6% du trafic de stupéfiants.

Lyon

La ville des Lumières fait partie du top 5 des villes les plus dangereuses de France. On y a dénombré 43.862 crimes et délits en 2024, pour un total de 520.000 habitants. Le risque y est donc de 8,4% par an. Si Lyon a gagné trois places depuis le dernier classement, le nombre d'affaires y a baissé par rapport à 2023, où elles étaient au nombre de 45.855.

Rouen

A Rouen, on a recensé 10.079 crimes ou délits en 2024, pour 116.331 habitants. La ville normande présente donc un risque annuel de 8,7% de subir un délit ou un crime.

Lille

Lille était la ville la moins sûre de France selon le classement de l'année dernière. La capitale des Hauts-de-France a vu une nette baisse des crimes et délits, de 22.096 en 2023 à 21.126 en 2024. Cela représente, par rapport au nombre de Lillois de 238.000 habitants, un risque de 8,9% par an de subir un crime ou délit.

Grenoble

La ville de Grenoble a rapporté 14.685 crimes ou délits en 2024, un chiffre stable par rapport à celui de 2023. Le risque, par rapport à la population de 156.000 habitants, est donc estimé à 9,4% d'en être victime.

Bordeaux

Bordeaux est la ville la moins sûre de l'Hexagone, avec un total de 25.220 crimes et délits en 2024. La population bordelaise étant de 265.000 habitants, le risque d'être victime de crime ou délit au sein de la ville du sud-ouest est de 9,5%.