Somme : un immeuble s'effondre à Amiens, aucune victime à déplorer selon un bilan provisoire

Un ancien hôtel de tourisme, apparemment inoccupé, s'est effondré dans le centre-ville d'Amiens (Somme) ce vendredi 8 août, vers midi. Selon la préfecture du département, aucune victime n'est à déplorer à ce stade, mais les sapeurs-pompiers poursuivent leurs recherches.

Des circonstances encore inconnues. Ce vendredi 8 août, aux alentours de midi, un immeuble s'est effondré 17 place au Feurre, dans le centre-ville d'Amiens, dans la Somme.

Selon les premières informations transmises par la préfecture du département, cet ancien hôtel de tourisme serait inoccupé. Les secours sont néanmoins sur place afin d'effectuer des recherches à l'aide de chiens de sauvetage.

Pour le moment, aucune victime n'est à déplorer. Les pompiers, la Police nationale, le SAMU, GRDF et des représentants de la commune sont sur place. Un périmètre de sécurité a été établi et une trentaine de personnes résidant à proximité a été évacuée.