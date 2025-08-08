Toute l’actu en direct 24h/24
TikTok : tout savoir sur la polémique générée par l'influenceur IamZak, qui appelle notamment au meurtre des «sionistes»

Ce message antisémite fait l'objet d'une signalisation de son compte à TikTok France et Meta France. [Kirill KUDRYAVTSEV / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sur son compte TikTok, l’influenceur IamZak attise la haine du peuple juif en proclamant qu’il faut «se débarrasser une bonne fois pour toutes» des «sionistes». Ses propos choquants et antisémites peuvent être punis par la justice. 

«Il est temps qu’on sorte les guillotines et qu’on s’en occupe.» C’est ce qu’a proclamé le tiktokeur IamZak le mardi 5 août sur son compte TikTok, à propos des sionistes appelés les «sio» par lui-même. 

Dans une vidéo d’une minute trente, l’homme de 32 ans appelle à la mort des sionistes jugés «démoniaques» et «possédés par le Diable». «Ils ne sont pas humains, ils ne sont pas comme nous», martèle-t-il. Au total, 11.000 personnes ont aimé et plusieurs centaines ont commenté cet extrait. 

En plus de ces propos, il remet en cause leur existence et leur religion : «Ils pensent qu’ils sont le peuple élu de Dieu.» Ce message antisémite a fait réagir sur la Toile, des internautes demandant la signalisation de son compte à TikTok France et Meta France. IamZak est connu pour ses prises de paroles défendant la communauté LGBTQ+. 

L'antisémitisme, comme toutes les discriminations, est puni par la loi française. L'auteur peut se voir sanctionné d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende pour le fait d'inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste ou antisémite.

Sur le même sujet «Sales juifs» : deux individus interpellés après des insultes antisémites et menaces de mort envers un couple en pleine rue à Lyon Lire

La vidéo de l'influenceur IamZak a été retirée de ses comptes. 

AntisémitismeTikTok

