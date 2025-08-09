Après l'incendie dans l'Aude, un chantier de plusieurs années pour l'ONF

Après avoir parcouru 16.000 hectares de pinède et de garrigue, l’incendie qui s’est déclaré mardi a été fixé jeudi. Une fois l’incendie circonscrit, l’Office national des forêts (ONF) va prendre le relais pour dresser un état des lieux et entamer un chantier long et inédit.

L’Office national des forêts (ONF) sera en première ligne pour réparer les dégâts causés par l’incendie qui a ravagé l’Aude. La première mission de l’office sera de «sécuriser et nettoyer» les forêts publiques, 2.300 hectares des 16.000 parcourus par l'incendie, puis de couper et commercialiser le bois qui pourra l'être. Mais avant, un état des lieux sera réalisé sur la base des images satellites dans un premier temps, puis sur le terrain à partir du mois d’octobre. «Le feu est loin d’être éteint, mais une fois qu’il le sera, il y a des sentiers de randonnée, des routes, des pistes, il faut sécuriser le périmètre avant de rouvrir le massif, pour éviter que quelqu'un prenne un arbre calciné sur la tête», détaille Stéphane Villarubias, directeur de l'ONF dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège.

Une partie du bois sera vendu

Après l’état des lieux, un diagnostic du bois qui pourra être soit coupé soit commercialisé sera effectué. «Si des bois sont commercialisables, nous allons les proposer au cas par cas aux collectivités qui les proposeront aux entreprises», précise Stéphane Villarubias. Des plaquettes forestières, du bois déchiqueté qui alimente les grosses chaudières industrielles de collectivités, d'hôpitaux pourront être réalisées avec ces produits. Une partie pourra également être sciée pour faire des palettes. En général, les communes réinvestissent l'argent gagné pour nettoyer et faire des travaux dans les forêts.

Chaque année, les équipes de l’ONF écoulent et vendent (sur les trois départements) habituellement 230.000 m³ de bois en forêt domaniale et communale. Avec l’incendie dans l’Aude, la quantité de bois à écouler va à minima doubler : elle se situera à au moins 500.000 m³. «Une petite partie de la filière sera intéressée, pour nous, c'est une situation complètement inédite en France. C’est un incendie hors normes», avoue le directeur de l’office.

Mise en place d'un comité de pilotage

Après la phase de nettoyage de la forêt, un comité de pilotage sera constitué pour déterminer l’avenir de la forêt. «On essaie de travailler au renouvellement des peuplements. Mais on ne reboisera pas de façon massive», confie Stéphane Villarubias. Avec l’arrivée de la pluie, un reverdissement à l'automne est possible et, au printemps prochain, «ce sera vert de partout, avec des troncs calcinés».

Néanmoins, selon le directeur de l'ONF : «la cicatrice sera durable. Toutes les zones préservées par les pompiers vont constituer des réservoirs de biodiversité, des îlots de colonisation.» Pour l'ONF, L'aménagement du territoire, devra être réalisé à l'aune de ces feux.

