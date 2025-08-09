Bretagne : un homme tue son ex-compagne avant d'être abattu par un gendarme

Ce samedi 9 août, un homme a tué son ex-compagne avant d'être abattu par un gendarme, en Bretagne.

Un nouveau féminicide. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme, a tué son ex-conjointe, âgée de 37 ans, d'un coup de couteau au niveau du cou, dans une rue située dans la petite ville de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine), proche de Saint-Malo. Il était en présence de leurs deux filles âgées de 15 et 17 ans. L'ainée du couple a été transportée centre hospitalier de Saint-Malo, en état d'urgence relative.

Après son acte, l'assaillant a pris la fuite en voiture, en direction de son domicile à Taden, à 22 km. Il a ensuite récupéré une machette et menacé les forces de l'ordre. Les gendarmes ont effectué plusieurs tirs de sommations avant d'utiliser un pistolet à impulsion électrique, toujours sans résultat. L'homme a continué d'être menaçant avant d'être mortellement touché au niveau de l'abdomen par un gendarme.

Un homme déjà violent

De nationalité française, l'homme, âgé de 38 ans, était déjà connu pour des faits de violences sur conjoint. Le parquet de Saint-Malo a confirmé «l'existence d'une enquête», avant d'indiquer qu'un communiqué de presse serait diffusé dimanche matin.

Les féminicides sont des actes, malheureusement, fréquents en France. En 2024, 137 femmes ont été victimes de meurtre. Une forte hausse puisque 93 femmes ont perdu la vie sous les coups d'un homme en 2023. Cette année, l'organisme Nous Toutes dénombre déjà 93 féminicides, sans compter ce dernier.