Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Canicule : voici les 28 départements placés en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les fortes chaleurs frappent le sud de la France. Météo-France a ainsi placé 28 départements en alerte orange pour «canicule», ce samedi 9 août.

Un week-end bouillant. Dans la moitié sud de l'Hexagone, une grande majorité des départements feront face à des températures caniculaires. Météo-France appelle à la plus grande attention, notamment vis-à-vis des «personnes sensibles ou exposées».

Les départements concernés sont : l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Charente, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

© Météo-France

Dans le sud de la France, certaines grandes villes seront ainsi concernées par des fortes chaleurs. Si le littoral méditerranéen devrait être épargné, les températures n'y dépassant les 30 °C qu'à Perpignan (31 °C), le bassin Atlantique sera touché, comme à Pons (34 °C) ou Bordeaux (35 °C). Les plus fortes chaleurs seront néanmoins plus loin, notamment à Toulouse (37 °C) et Clermont-Ferrand (37 °C).

«un niveau de danger de feux de forêt élevé»

Précisant que la nuit ne devrait pas permettre d'abaisser beaucoup les températures sur cette partie du territoire, Météo-France écrit : «36 et 39 °C de l’est de la Nouvelle Aquitaine à Rhône-Alpes, en passant par l’Occitanie, l’intérieur de la Provence, les vallées d’Auvergne et en remontant jusqu’à l’ouest de la Bourgogne et le sud du Centre».

Sur le même sujet Météo : nouvelle vague de chaleur, maximales à 36 °C... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

Météo-France précise : «La chaleur déjà présente sur le sud du pays va progressivement s’intensifier, apportant une chaleur parfois caniculaire sur la moitié sud et un niveau de danger de feux de forêt élevé. Cet épisode correspond à la 51e vague de chaleur enregistrée en France depuis 1947».

Caniculevigilance météoMétéoFrance

À suivre aussi

Canicule : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce samedi
Canicule à Paris : RER, tramways, métros... Dans quels types de transport la climatisation est-elle la plus présente ?
Canicule à Paris : voici les parcs aquatiques où se rendre pour se rafraîchir

Ailleurs sur le web

Dernières actualités