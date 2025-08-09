Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Canicule : voici les 42 départements placés en vigilance orange ce dimanche

La vague de chaleur sera très conséquente puisque des températures proches des 40 degrés seront ressentis. [© Damien MEYER/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les fortes chaleurs vont frapper le sud de la France. Météo-France a ainsi placé 42 départements en alerte orange pour «canicule», ce dimanche 10 août.

La carte de la vigilance météorologique de Météo-France dresse un constat limpide : la moitié sud du pays est concerné par une vigilance pour «canicule». 42 départements sont en vigilance orange du phénomène.

La vague de chaleur sera très conséquente puisque des températures proches des 40 degrés seront ressentis de «l’est de la Nouvelle Aquitaine à Rhône-Alpes, en passant par l’Occitanie, l’intérieur de la Provence, les vallées d’Auvergne et en remontant jusqu’à l’ouest de la Bourgogne et le sud du Centre», selon les météorologues.

© Météo-France

Voici la liste des départements concernés : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Isère, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne et Andorre.

Sur le même sujet Canicule à Paris : voici les parcs aquatiques où se rendre pour se rafraîchir Lire

Météo-France a également placé sept départements en vigilance jaune pour «canicule». Il s'agit de la Côte-d'Or, de la Creuse, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.

Caniculevigilance météoMétéoFranceMétéo-France

À suivre aussi

Canicule : voici les 28 départements placés en vigilance orange ce samedi
Canicule : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce samedi
Canicule à Paris : RER, tramways, métros... Dans quels types de transport la climatisation est-elle la plus présente ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités