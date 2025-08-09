Toute l’actu en direct 24h/24
Canicule : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune pour canicule, ce dimanche 10 août. Les températures devraient dépasser allègrement les 30 °C dans de nombreuses communes de la moitié sud de la Métropole.

Un week-end de fortes chaleurs. En ce dimanche 10 août, les températures caniculaires se maintiendront sur la moitié sud de l’Hexagone, où sept départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France.

Ces vigilances jaunes se concentrent dans le centre du pays et sur l'île de Beauté. Les départements concernés sont : la Côte-d'Or, la Creuse, la Vienne, les Deux Sèvres, la Vendée, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Cette vigilance devrait entrer en vigueur dès la nuit du samedi 9 août au dimanche 10 août et se maintenir tout au long de la journée, jusqu’à la fin de soirée.

En outre, 42 départements du sud de la France ont été placés en alerte orange pour canicule par le prévisionniste national.

