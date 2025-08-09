Fête de l'Assomption : Bruno Retailleau appelle à un renforcement de la protection des lieux de culte chrétiens

Face au nombre d'actes antichrétiens en hausse depuis le début de l'année, le ministre de l'Intérieur a appelé les préfets et responsables des forces de l'ordre à renforcer la protection des lieux de culte chrétiens à l'occasion de la fête de l'Assomption du 15 août. Selon Bruno Retailleau, ces actes ont augmenté de 13% en un an.

Un renforcement du dispositif de sécurité et de nouvelles précautions. Dans un télégramme adressé aux préfets et aux responsables des forces de l'ordre, Bruno Retailleau a appelé les représentants de l'État à la vigilance pour ce 15 août, à l'occasion de la fête de l'Assomption.

Alors que ce jour férié constitue l'une des fêtes les plus importantes pour les Églises catholiques et orthodoxes, le ministre de l'Intérieur souhaite qu'une attention toute particulière soit portée sur les lieux de culte chrétiens et notamment «les offices, les rassemblements, processions, pèlerinages qui sont traditionnellement associés» au 15 août, notamment «dans les sanctuaires».

Menace terroriste toujours présente

Le locataire de Beauvau relève que le nombre d'actes antichrétiens est en hausse depuis le début de l'année avec «401 faits relevés entre janvier et juin contre 354 sur la même période en 2024 soit une hausse de 13%».

Le ministre souligne également «le niveau élevé de la menace terroriste (...) dans un contexte de vives tensions au plan international, en particulier au Proche-Orient», ce qui «exige une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations des lieux à caractère religieux».