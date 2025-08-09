Toute l’actu en direct 24h/24
Feux de forêt : 16 départements concernés par un risque «élevé» d’incendie

Le Vaucluse est le seul département placé en rouge sur la carte des forêts de Météo-France, le risque d’incendie y est donc «très élevé». [Lionel BONAVENTURE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo France place 16 départements en risque «élevé» de feux de forêts dont un en «très élevé». L’incendie dans l’Aude n’est toujours pas éteint, et d'autres départements sont également en tension face au risque d'incendie.

Le Vaucluse est le seul département placé en rouge sur la carte des forêts de Météo-France, le risque d’incendie y est donc «très élevé». À ses côtés, 15 départements du sud de la France et de la partie ouest sont concernés par une alerte «élevée». 

On y trouve : les Alpes-de-Haute-Provence, l’Ardèche, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Drôme, le Gard, l’Hérault, le Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Var, la Vendée, la Vienne.

Météo-France

Selon les critères de Météo-France, cette alerte est placée suivant les conditions météorologiques qui influent le départ et la propagation des feux dont la sécheresse de la végétation.

Sur le même sujet Incendies : que risque-t-on si son mégot de cigarette est responsable d’un départ de feu ? Lire

À l’image de l’Aude, où plus de 16.000 hectares sont partis en fumée, les administrations locales peuvent restreindre certains accès aux zones exposées au risque. 

IncendiesMétéo-Francealertevigilance météo

