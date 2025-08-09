Gâteau et bougies, protoxyde d'azote, musique... Un détenu fête son anniversaire à la prison de Lyon-Corbas (Auvergne-Rhône-Alpes)

À la prison de Lyon-Corbas (Auvergne-Rhône-Alpes), un détenu s’est filmé en train de souffler ses bougies, entouré de ballons, d’un gâteau, et de cartouches de protoxyde d’azote, plus connu sous le nom de «gaz hilarant». Une enquête a été ouverte.

Une scène surréaliste, devenue virale sur les réseaux sociaux. Gâteau et bougies, fontaines lumineuses, protoxyde d'azote, musique du rappeur Gims et son digne d'une véritable soirée en boîte de nuit : un détenu du centre pénitentiaire de Lyon-Corbas a diffusé sur Snapchat la vidéo d'une fête d'anniversaire au cours de week-end du 19 juillet, avec l'inscription «Corbas-69960». Seulement, ces images ont été capturées au sein même de la cellule.

À l'origine de la vidéo, un détenu de 22 ans, incarcéré depuis deux ans, qui doit prochainement comparaitre devant la cour criminelle de Lyon.

Une enquête ouverte

Pour l'heure, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour déterminer comment ces objets ont pu entrer en prison. Pour les syndicats pénitentiaires, nul doute, la faute est au manque de moyens : «On manque tellement d'effectifs que les contrôles ne sont pas faits. Il nous manque environ 3.500 surveillants pénitentaires», estime Ivan Gombert, secrétaire national FO direction.

Une prison qui avait déjà fait la Une des journaux mi-juillet, après l’évasion d’un détenu âgé de 20 ans qui s’était caché dans le sac de son codétenu, en fin de peine, alors que ce dernier était en train de quitter l’établissement.

Les deux hommes avaient finalement été interpellés à Marseille peu de temps après les faits et placés en détention provisoire pour «évasion en bande organisée».