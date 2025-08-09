Incendie dans l'Aude : le feu ne sera pas maîtrisé avant dimanche soir d'après les pompiers

16.000 hectares sur 16 communes, c’est la distance parcourue par l’incendie dans le massif des Corbières qui mobilise encore 1.400 pompiers ce samedi. Il ne pourra pas être maîtrisé avant dimanche en fin de journée d'après ces derniers.

L'incendie dans l'Aude est fixé depuis jeudi, il ne sera néanmoins pas sous contrôle avant dimanche en fin de journée, selon les pompiers qui s'attendent à une fin de week-end difficile. «Le feu est fixé mais non maîtrisé, nous avons encore des points chauds, jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé», a estimé le colonel Christophe Magny lors d'un point-presse conjoint avec le préfet de l'Aude, à Lézignan-Corbières ce samedi. Dimanche, a-t-il ajouté, «ce sera une journée de transition en termes de vent», avec «des conditions qui se rapprochent de celles du jour du départ de l'incendie».

36 maisons détruites par le feu

Le bilan de cet incendie commence à être établi : trente-six maisons ont été détruites, d'autres endommagées. Le bilan humain n'a pas évolué. Une femme est morte dans sa maison de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Une autre habitante est grièvement brûlée. Quatre personnes ont été légèrement blessées. Dans les rangs des pompiers, dix-neuf ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien. Après avoir dû quitter leur logement dans la précipitation mardi, les dernières personnes évacuées ont été autorisées vendredi soir à regagner les 15 villages impactés par l'incendie. Des solutions d’hébergement sont également mises en place par les municipalités.

L'origine du feu reste inconnue

Lors de la conférence de presse, le préfet de l’Aude a précisé que tous les axes routiers étaient rouverts, mais que l’ensemble du massif forestier restera fermé jusqu’au 18 août. Le réseau électrique a lui été rétabli, sauf pour une trentaine de foyers, et il est toujours recommandé de ne pas boire l’eau du robinet.

Parti mardi vers 16h de la commune de Ribaute, à une quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcassonne, l'incendie a parcouru 16.000 hectares de végétation, dont 13.000 ont brûlé, selon la sécurité civile. 420 véhicules de pompiers ont été engagés dans la lutte contre le feu et 15 colonnes de pompiers sont toujours positionnées. L'incendie ne sera pas «déclaré éteint avant plusieurs jours», a prévenu le préfet de l'Aude, ajoutant qu'il y a encore beaucoup de travail. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route. Le parquet de Carcassonne a indiqué ne pas connaître encore son origine.

