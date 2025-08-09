Dans le massif des Corbières au relief escarpé, les militaires de la Sécurité civile travaillent sans relâche à creuser des pistes pour "faciliter l'accès aux camions de pompiers" dans des zones reculées susceptibles de reprendre feu.
Sur ce qui n'était qu'un étroit sentier de randonnée, le bulldozer se fraye un passage, laissant derrière lui une traînée de cailloux, de terre retournée et de végétation calcinée par le plus gros incendie de l'été en France.
"Avec nos engins de travaux publics, on va élargir cette piste pour qu'on puisse faciliter l'accès aux camions de pompiers, explique l'adjudant Cédric, chef de groupe appui au 4e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (4e RIISC) basé à Libourne (Gironde).
L'incendie qui a parcouru 16.000 hectares dans le massif des Corbières et mobilise toujours 1.400 pompiers samedi ne pourra pas être sous contrôle avant dimanche en fin de journée, a averti le chef des pompiers de l'Aude, Christophe Magny.
"Le feu est fixé mais non maîtrisé, nous avons encore des points chauds (...) jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé", a estimé le colonel Christophe Magny lors d'un point-presse conjoint avec le préfet de l'Aude, à Lézignan-Corbières.
Une fois le travail des pompiers terminé, l'Office national des forêts (ONF) va dresser un état des lieux et évacuer le bois des forêts des Corbières brûlé par le vaste incendie, un chantier long et "inédit", selon son directeur dans l'Aude.
La première mission sera de "sécuriser et nettoyer" les forêts publiques, 2.300 hectares des 17.000 parcourus par l'incendie, puis de couper et commercialiser le bois qui pourra l'être, a précisé à l'AFP, Stéphane Villarubias, directeur de l'ONF dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège.
Fixé depuis jeudi soir, la mission du millier de pompiers toujours mobilisés est désormais de surveiller les 90 km de lisières et parer à toute reprise, alors que les autorités redoutent un retour de la tramontane, ce vent chaud et sec qui avait attisé les flammes les premiers jours.
L'incendie ne sera pas "déclaré éteint avant plusieurs jours", a prévenu Christian Pouget, préfet de l'Aude, ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail".