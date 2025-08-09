Sur l'incendie de l'Aude, la Sécurité civile "ouvre la voie" aux pompiers

Dans le massif des Corbières au relief escarpé, les militaires de la Sécurité civile travaillent sans relâche à creuser des pistes pour "faciliter l'accès aux camions de pompiers" dans des zones reculées susceptibles de reprendre feu.

Sur ce qui n'était qu'un étroit sentier de randonnée, le bulldozer se fraye un passage, laissant derrière lui une traînée de cailloux, de terre retournée et de végétation calcinée par le plus gros incendie de l'été en France.

"Avec nos engins de travaux publics, on va élargir cette piste pour qu'on puisse faciliter l'accès aux camions de pompiers, explique l'adjudant Cédric, chef de groupe appui au 4e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (4e RIISC) basé à Libourne (Gironde).