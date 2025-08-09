Incendie dans l'Aude : une cagnotte en ligne lancée pour venir en aide aux sinistrés

Après l'incendie d'une ampleur inédite qui a brûlé plus de 16.000 hectares dans l'Aude depuis mardi, plusieurs cagnottes ont été lancées pour venir en aide aux sinistrés.

L'un des plus terribles incendies de l'histoire de France. Même si les feux de forêts sont fréquents l'été dans le sud de la France, et se sont multipliés ces dernières années, celui qui a frappé l'Aude depuis mardi 5 août est d'une ampleur presque inédite.

Face à l'ampleur du sinistre, l'association Aude Solidarité, soutenue par le département de l'Aude, a lancé une cagnotte pour venir en aide aux sinistrés. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée aux structures locales chargées de venir en aide aux sinistrés.

Les dons, uniquement financiers, doivent être soit déposés dans leur mairie de résidence, soit adressés directement à l’adresse du conseil départemental par chèque libellé à Association Aude Solidarité. Plusieurs cagnottes en ligne ont également été mises en place sur différentes plates-formes.

Une autre cagnotte pour aider les agriculteurs

Parmi les milliers d'hectares qui ont brûlé, de nombreux agriculteurs ont vu leurs terres partir en fumée, impuissants. Une cagnotte en ligne a été lancée pour leur venir en aide.

Le président de l'association Audoise des agriculteurs sinistrés a précisé que l'intégralité des fonds récoltés sera répartie par les services de l'Etat en fonction des besoins de chacun.

Au total, plus de 16.000 hectares ont brulé sur 16 communes distinctes, a confirmé le préfet de l'Aude. Une femme qui a refusé de quitter sa maison est morte et 23 personnes, dont 18 pompiers, ont été blessées. Le Premier ministre François Bayrou n'avait pas hésité à qualifier l'immense brasier de «catastrophe d'une ampleur inédite».