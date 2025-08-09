Toute l’actu en direct 24h/24
Munitions découvertes dans un foyer pour mineurs du 10ème arrondissement à Paris : «Aider un réseau criminel peut être intéressant pour les mineurs isolés», affirme Eliott Mamane

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Aider un réseau criminel peut être intéressant pour les mineurs isolés», a affirmé le chroniqueur politique Eliott Mamane, ce samedi 9 août. Il était l’invité de L'Heure des Pros Été sur CNEWS, et s’est exprimé au sujet des 450 cartouches saisies dans un foyer pour mineurs du 10ᵉ arrondissement de Paris. 

