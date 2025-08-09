Orages : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ce samedi 9 août, sept départements ont été placés en vigilance jaune «orages», par Météo-France. Les perturbations concerneront le sud de la France.

La foudre pourrait tomber dans le sud. Sept départements français seront en proie aux orages ce samedi 9 août. Ils devraient apparaître dans le cœur de l'après-midi.

Les deux départements concernés par la vigilance jaune «orages» de Météo-France sont situés dans l'extrême sud du pays : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Lozère, la Haute-Loire.

@Météo-France

Cette vigilance devrait être en vigueur entre 15h et 21h, ce samedi. En outre, ces sept départements, au même titre que l'ensemble de la moitié sud de l'Hexagone, sont également concernés par une vigilance «canicule».

En cas de violent orage, Météo-France rappelle qu'il est impératif de «s'éloigner des arbres et des cours d’eau et de se tenir informé».