Pas-de-Calais : 15 migrants secourus après être montés dans un camion réfrigéré en direction du Royaume-Uni

Ils étaient montés dans un camion frigorifique à destination du Royaume-Uni. [Sameer Al-DOUMY / AFP]
Quinze migrants érythréens qui étaient montés dans un camion frigorifique à destination du Royaume-Uni ont été secourus samedi sur une aire de repos de l'autoroute A26, à Saint-Hilaire-Cottes (Pas-de-Calais).

Une découverte étonnante. Quinze personnes, des migrants érythréens, ont été secourus alors qu'ils étaient montés dans un camion frigorifique à destination du Royaume-Uni. Ils ont été secourus ce samedi sur une aire de repos de l'autoroute A26, à Saint-Hilaire-Cottes (Pas-de-Calais).

Certains d'entre eux étaient en hypothermie, a appris l'AFP auprès de la préfecture. Ces migrants, parmi lesquels se trouvait une seule femme, ont été secourus après que le chauffeur marocain du camion, qui transportait des légumes, a signalé qu'il entendait des coups à l'intérieur de sa remorque, a détaillé le directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais, Christian Vedelago. 

«Ils y étaient depuis plusieurs heures»

«Leur état d'hypothermie laisse supposer qu'ils y étaient depuis plusieurs heures», a-t-il ajouté. Quatre d'entre eux ont été hospitalisés pour hypothermie, tandis que quatre autres, «qui se sont déclarés mineurs», ont été pris en charge par l'association France terre d'asile. 

Ceux qui n'avaient pas quitté les lieux très rapidement ont été placés en retenue et étaient en cours d'audition samedi en fin d'après-midi, toujours selon Christian Vedelago. Plusieurs d'entre eux sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a-t-il précisé. 

Quant au chauffeur du camion, il «n'est pas inquiété», selon la même source. Malgré l'ampleur des dispositifs de sécurité autour du port de Calais et du tunnel sous la Manche, des migrants tentent toujours de monter dans des camions qui se dirigent vers l'Angleterre. 

