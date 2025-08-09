Peut-on toucher le chômage si on refuse un CDI, après un CDD ?

En France, le droit du travail permet aux travailleurs de bénéficier de nombreux avantages, comme les allocations chômages. Cependant, pour pouvoir percevoir ces montants, il faut respecter certaines obligations. Refuser un CDI, à la fin d'un CDD, peut entraîner des complications.

Une décision lourde de conséquence. Refuser un contrat à durée indéterminée, après avoir effectué un CDD dans une entreprise peut être un élément bloquant dans l'éligibilité aux allocations chômage. Cette privation intervient au deuxième refus de l'employé, anciennement en CDD.

Sur le site Code du Travail Numérique, on peut lire : «Lorsqu’un salarié est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée qui va arriver à terme, ou que la mission pour laquelle il avait été recruté en tant qu’intérimaire va prendre fin, l’entreprise pour laquelle il travaillait peut lui proposer de conclure un contrat de travail à durée indéterminée».

Voici les critères pour unr refus de CDI sans risque

Le contrat en CDI doit proposer un emploi équivalent, une rémunération similaire, une durée de travail comparable et ne doit obliger à aucun changement de lieu de travail. Dans le cas contraire, une décision négative de la part du salarié ne pourra pas être retenue contre lui dans l'optique de l'éligibilité aux allocations chômage.

Mais même sans que ces critères ne soient bafoués, «le salarié est en droit de refuser ces propositions», comme le rappelle le site du gouvernement. Cependant, il est précisé que «ces refus seront transmis à France Travail (nouveau nom, qui remplace Pôle emploi) et, dans certains cas, le priveront des allocations chômage». Cette décision de priver l'ancien salarié d'allocations chômage revient donc à l'agence gouvernementale, après analyse des raisons de ce rejet.

Pour une réponse négative sans critère jugé «bloquant», un premier refus peut être toléré par France Travail. Le deuxième est synonyme de rupture des droits de chômage. Il est écrit, sur le site du gouvernement : «À l’issue d’un CDD ou de missions d’intérim, si le salarié a refusé, au cours des 12 mois précédents, au moins deux propositions de CDI qui remplissaient toutes ces conditions, alors celui-ci ne pourra pas bénéficier de l’allocation d’assurance chômage».

Pour l'employeur, depuis le 1er janvier, cette proposition doit être notifiée en amont de la fin du contrat du salarié. Il doit même respecter plusieurs obligations de forme : le contrat doit être proposé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le délais laissé à l'employé sous contrat déterminé ou en intérim doit être suffisamment «raisonnable».

Une «situations de travail forcé ou obligatoire» ?

En cas de refus ou bien d'absence de réponse, l'employeur doit en informer France Travail (ancien Pôle emploi) et une déclaration doit être faite en paie. Cette communication doit être faite dans les 30 jours suivants la décision sur le site disponible ICI.

Ces implications quant au refus de CDI sont vivement contestée par certains syndicats. Récemment, la Confédération générale du travail (CGT), l'Union syndicale Solidaires et la Fédération syndicale unitaire (FSU) ont émis un recours visant à l'annulation du décret d'application de l'arrêté du 3 janvier 2024.

Ces syndicats reprochent aux articles L. 5422-1, L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du Code du travail d'être «discriminatoire dans l'accès aux droits à l'assurance chômage» et de créer des «situations de travail forcé ou obligatoire». Enfin, ils les accusent de ne pas respecter la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la convention internationale du travail n°29 sur le travail forcé.