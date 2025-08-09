SNCF : quels sont les trains annulés jusqu'à lundi à cause de la canicule ?

La SNCF a annoncé la suppression de plusieurs trains en raison des fortes chaleurs prévues ce week-end. Les lignes Bordeaux-Marseille et Paris-Limoges-Toulouse sont les plus impactées.

La canicule frappe la SNCF. La société ferroviaire a fait savoir cette semaine que la canicule prévue pour ce week-end impacterait plusieurs lignes, notamment Bordeaux-Marseille et Paris-Limoges-Toulouse.

Ce week-end rime avec canicule. En effet, Météo-France avait informé le retour d'une grande vague de chaleur sur l'ensemble de la métropole. Le centre de la France ainsi que le Sud-Ouest sont les plus fortement touchés avec un mercure avoisinant les 40 °C.

Les intercités touchés en particulier

Au vu des conditions extrêmes prévues ce week-end, plusieurs lignes ont vu des trains supprimés. Depuis jeudi 7 août et jusqu'à lundi 11 août, trois allers-retours ont été supprimés sur la ligne Bordeaux-Marseille. Ce samedi, trois allers-retours sont aussi annulés sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse et seulement, 2.5 seront supprimés ce dimanche. 3.5 allers-retours sont aussi supprimés sur la ligne Paris-Clermont sur l'ensemble du week-end.

L'ensemble des trains annulés sont des lignes desservies par les intercités Corail. Des wagons mis en service par la SNCF entre 1975 et 1989 étant âgés et pouvant être défectueux. Au niveau technique avec des surchauffes de composants électriques et électroniques des systèmes de signalisation, une détente des caténaires ou encore une dilatation trop importante des rails.

S'ajoute à cela, un inconfort possible au niveau des passagers, avec une climatisation souvent en panne, comme en juin dernier où une passagère avait eu très peur pour son chat, par manque de climatisation au cours de son voyage.

LA SNCF LA HONTE NE PAS METTRE LA CLIM JAI 5H DE TRAIN MON CHAT VA CREVER @SNCFVoyageurs@GroupeSNCFpic.twitter.com/Vp5Jfp77GR — 𝐊𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢 (@kizamitheegirl) June 30, 2025

La SNCF a indiqué que tous les passagers pourraient bénéficier d'un échange ou d'un remboursement sans retenue de leurs billets. Des places restent encore disponibles sur des trajets maintenus.