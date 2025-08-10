39 °C à Montpellier, 37 °C à Perpignan... Où fera-t-il le plus chaud en France ce dimanche ?

Une vague de chaleur d'un niveau caniculaire est active sur la moitié sud de la France ce dimanche. Des températures comprises entre 39 à 41 °C sont attendues localement, dans l’arrière-pays méditerranéen.

La vague de chaleur en cours depuis vendredi, soit, la deuxième de l’été à toucher la France, s’étend ce dimanche sur presque toute la moitié sud du pays. Cette dernière est placée en vigilance orange canicule.

«Dimanche, dans la continuité des jours précédents, la chaleur va encore monter d’un cran dans le Sud», prévient Météo-France. «Les températures les plus caniculaires sont attendues dans l’arrière-pays méditerranéen, où les maximales atteignent fréquemment 39 à 41 °C, notamment du pied des Cévennes à la basse vallée du Rhône», indique l’institut.

«Dans le Sud-Ouest, du Lot à la région toulousaine et jusqu’à Carcassonne, des pointes comprises entre 38 et 40 °C seront assez fréquentes», selon le prévisionniste, qui précise que les maximales resteront également très élevées près du littoral atlantique.

Des températures ressenties dépassant les 40 °C

Ce dimanche après-midi, il fera 39 °C à Nîmes (Gard), Carpentras (Vaucluse) et Montpellier (Hérault), avec une température ressentie pouvant atteindre 44 °C.

©Météo-France

On attend 38 °C à Avignon, Orange (Vaucluse) et Carcassonne (Aude), 37 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales), et 36 °C à Bordeaux (Gironde) ainsi qu’à Toulouse (Haute-Garonne).

Ce samedi, il a fait 42,2 °C à Tiranges en Haute-Loire. Ce dimanche, la température redescendra aux alentours des 31 °C dans l’après-midi.

Après une première vague de chaleur cette année, du 19 juin au 4 juillet, il s’agit de la 51ᵉ enregistrée en France depuis 1947.

Cet épisode, qui nécessite «une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées», devrait s’intensifier en début de semaine prochaine, notamment dans le sud-ouest, avec des températures oscillant entre 40 et 42 °C.