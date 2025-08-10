Canicule : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 27 départements français en vigilance jaune pour la canicule concernant la journée de ce lundi 11 août.

©Météo France

Les départements concernés sont l'Aisne, l'Aube, la Corse-du-Sud, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, l'Oise, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-D'Oise.

«Cette journée s'annonce la plus chaude de cet épisode caniculaire. La nuit, le thermomètre ne devrait pas descendre en dessous de 22 à 25°C sur le sud-ouest et en bord de Méditerranée. Ailleurs, il affiche 15 à 21°C. Quant aux températures maximales, elles sont encore en hausse avec 31 à 36°C au nord de la Loire, un peu moins en bord de Manche. Elles sont étouffantes plus au sud avec 35 à 39°C en général, et même 40 à 42°C en basse vallée du Rhône et dans les plaines du sud-ouest, où des records risquent d'être battus», a anticipé Météo-France.