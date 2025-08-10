Canicule : voici les 42 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Les fortes chaleurs vont frapper le sud de la France. Météo-France a ainsi placé 42 départements en alerte orange pour «canicule», ce dimanche 10 août.

La carte de la vigilance météorologique de Météo-France dresse un constat limpide : la moitié sud du pays est concerné par une vigilance pour «canicule». 42 départements sont en vigilance orange du phénomène.

La vague de chaleur sera très conséquente puisque des températures proches des 40 degrés seront ressentis de «l’est de la Nouvelle Aquitaine à Rhône-Alpes, en passant par l’Occitanie, l’intérieur de la Provence, les vallées d’Auvergne et en remontant jusqu’à l’ouest de la Bourgogne et le sud du Centre», selon les météorologues.

© Météo-France

Voici la liste des départements concernés : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Isère, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne et Andorre.

Météo-France a également placé sept départements en vigilance jaune pour «canicule». Il s'agit de la Côte-d'Or, de la Creuse, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.