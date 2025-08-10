Canicule : voici les 45 départements placés en vigilance orange ce lundi

Météo-France a placé 42 départements du sud du pays en vigilance orange canicule pour la journée de ce lundi 11 août.

Les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l’Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme et les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse et la Haute-Vienne.

«Cette journée s'annonce la plus chaude de cet épisode caniculaire. La nuit, le thermomètre ne devrait pas descendre en dessous de 22 à 25°C sur le sud-ouest et en bord de Méditerranée. Ailleurs, il affiche 15 à 21°C. Quant aux températures maximales, elles sont encore en hausse avec 31 à 36°C au nord de la Loire, un peu moins en bord de Manche. Elles sont étouffantes plus au sud avec 35 à 39°C en général, et même 40 à 42°C en basse vallée du Rhône et dans les plaines du sud-ouest, où des records risquent d'être battus», a anticipé Météo-France.