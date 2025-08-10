Canicule : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 7 départements français en vigilance jaune pour la canicule concernant la journée de ce lundi 11 août.

Attention à la chaleur dans la moitié sud du pays ce lundi. Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour la canicule pour la journée de lundi.

© Météo-France

Les départements concernés sont la Côte-d’Or, la Creuse, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

«Cette journée s'annonce la plus chaude de cet épisode caniculaire. La nuit, le thermomètre ne devrait pas descendre en dessous de 22 à 25°C sur le sud-ouest et en bord de Méditerranée. Ailleurs, il affiche 15 à 21°C. Quant aux températures maximales, elles sont encore en hausse avec 31 à 36°C au nord de la Loire, un peu moins en bord de Manche. Elles sont étouffantes plus au sud avec 35 à 39°C en général, et même 40 à 42°C en basse vallée du Rhône et dans les plaines du sud-ouest, où des records risquent d'être battus», a anticipé Météo-France.