Cyclisme : Victor Langellotti devient le premier Monégasque à s'imposer en World Tour lors du Tour de Pologne

Le Monégasque Victor Langellotti a remporté l’étape reine du Tour de Pologne, samedi à Bukowina Tatrzańska, et s’empare du maillot jaune de leader à la veille du contre-la-montre final.

À 30 ans, le grimpeur de la formation Ineos décroche la troisième victoire de sa carrière, la première dans une course World Tour, grâce à un sprint long et puissant qui lui a permis de reprendre Brandon McNulty. Victor Langellotti devient ainsi le premier coureur monégasque à inscrire son nom au palmarès d’une étape du World Tour. L’Américain de la formation UAE, qui avait pris 150 mètres d’avance à 400 mètres de la ligne, n’a rien pu faire face au retour fulgurant du Monégasque.

Leader du classement général

Au classement général, Langellotti compte désormais dix secondes d’avance sur McNulty, qui possède néanmoins les qualités pour combler son retard lors du contre-la-montre final de 12,5 km autour de Wieliczka, dimanche. Derrière l’Américain, son coéquipier suisse Jan Christen pointe à 22 secondes, à égalité avec Antonio Tiberi, leader de la formation Bahrain.



Leader du classement général depuis sa victoire lors de la deuxième étape, le Français Paul Lapeira n’a pas été en mesure de suivre les meilleurs grimpeurs dans le final et termine à 6 min 24 s de Langellotti. Déjà mis en difficulté par le rythme imposé par la formation UAE à plus de 40 km de l’arrivée, le Normand de 25 ans a été définitivement décroché dès le pied de la dernière ascension répertoriée.

