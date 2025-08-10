Feux de forêts : 25 départements concernés par un risque «élevé» d'incendie

Lundi, selon Météo-France, quinze départements sont concernés par un risque «élevé» aux feux de forêt. L’Aude, dont l’incendie le plus important de l’été sur le territoire a été maîtrisé ce dimanche, est de nouveau concerné par la vigilance orange.

L’ouest et le sud de la France en proie aux incendies. Alors que l’Hexagone vient de vivre le pire épisode de son été, avec des flammes qui ont ravagé 17.000 hectares dans l’Aude, 15 départements sont concernés par un risque «élevé» aux feux de forêt ce lundi, selon Météo-France. Dans ces régions, la prudence sera donc de mise et les habitants concernés devront appliquer les bons gestes.

Les départements concernés sont les suivants : les Alpes-de-Haute-Provence, l’Ardèche, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Drôme, le Gard, le Gers, la Gironde, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Indre, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée et la Vienne.

© Météo-France

Les bons gestes à adopter

Face au danger élevé, vigilance orange, le service public rappelle que neuf feux sur dix sont d’origine humaine et «principalement le fait d’une imprudence». Pour éviter cela, plusieurs bons réflexes sont à adopter. Alors que les Français sont nombreux sur les routes de France pour les retours de vacances, il est primordial de jeter les mégots de cigarettes dans un cendrier, et non par la fenêtre de la voiture. Météo-France conseille également de ne pas fumer en forêt.

En ce qui concerne les barbecues, pensez à vous éloigner de la végétation et de le faire chez vous, sur une terrasse. De même pour les travaux, il est conseillé de les faire loin de la pelouse et herbes sèches. Si vous devez en réaliser, prévoyez un extincteur à portée de main.