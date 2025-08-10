Gard : un feu se déclare dans une usine de chlore classée Seveso

Un important dégagement de fumée a été observé dimanche matin, vers 9h30, dans l’usine Hydrapro à Lédenon, dans le Gard. Spécialisée dans la fabrication de galets chlorés pour l’entretien des piscines, cette usine est classée Seveso. Certains habitants ont été appelés à se confiner.

Panique dans une usine classée Seveso ce dimanche. Une entreprise de fabrication de produits chlorés située à Lénedon (Gard) a en effet été victime d'un incendie dans la matinée, provoquant le confinement d'une partie de la population aux alentours, a annoncé la préfecture du département dans les minutes qui ont suivi.

Un «dégagement de fumée» est constaté depuis 9h30 dans l'usine Hydrapro, spécialisée dans la fabrication de galets chlorés pour l'entretien de piscines, d'après la préfecture, qui a enjoint les habitants et les personnes se trouvant «dans un périmètre de 825 mètres» autour du site de se mettre à l'abri.

Le plan particulier d'intervention de l'établissement déclenché

«Les vents étant orientés au Nord, des perceptions olfactives de chlore peuvent être ressenties» dans une dizaine de communes au sud de Lédenon, a-t-elle précisé, avant de préconiser aux habitants concernés de se confiner et de fermer fenêtres et portes.

Les équipes de pompiers du Gard ont été déployées sur le site et devraient être rejointes par une équipe spécialisée des pompiers des Bouches-du-Rhône. Le plan particulier d'intervention (PPI) de l'établissement a été déclenché et le sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes a activé le centre opérationnel départemental.

Le site de l'usine avait déjà été touché par deux incendies en juillet 2023. Le site Hydrapro est classé Seveso seuil haut, conformément au traitement de produits dangereux pour l'environnement.