«Ils vous annoncent que vous avez été cambriolé» : à Neuilly-sur-Seine, des malfaiteurs se font passer pour la police

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En pleine période de vacances estivales, plusieurs habitants de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ont reçu des messages de la police leur expliquant que leur maison avait été cambriolée. Derrière ces SMS, des malfaiteurs qui ne manquent pas d’imagination pour arnaquer la population.

Une nouvelle ruse qui sévit dans l'ouest parisien. En pleine période de vacances estivales, les habitations se vident. Une aubaine pour les individus malveillants qui souhaiteraient cambrioler les logements. Et malheureusement, la ville de Neuilly-sur-Seine n'est pas épargnée. Dans cette commune aisée des Hauts-de-Seine, les arnaques sont légions. 

Depuis quelques jours, plusieurs messages de la police affluent sur le téléphone des habitants afin de savoir s'ils se trouvent chez eux. Mais derrière un SMS qui peut paraître préventif, se cache une arnaque. En effet, des malfaiteurs, se faisant passer pour les forces de l'ordre, en sont à l'origine. «C'est un message d'une fausse police pour vous annoncer qu'il y a une tentative de cambriolage ou que vous avez été cambriolé. Le but est de savoir si vous êtes en vacances», explique à CNEWS le maire de la ville, Jean-Christophe Fromantin. 

Une soixantaine de personnes concernées

Selon l'édile de la commune, une soixantaine de personnes a contacté la mairie ou la police après avoir reçu ces messages frauduleux. «J'ai reçu un communiqué du maire de Neuilly nous demandant de prévenir la police municipale ou nationale», souligne une habitante.

La préfecture indique que «l’expéditeur usurpe l’identité de la police». «Ce message est frauduleux», clame-t-elle, enjoignant les personnes ayant reçu le SMS à ne pas répondre, ni à rappeler le numéro mentionné. «En cas de doute : contacter la police nationale ou municipale», est-il écrit en guise de conclusion.

Une semaine auparavant, un sexagénaire et son fils de 23 ans ont été victimes d’un home-jacking. L’un des trois malfaiteurs, toujours recherchés par la police, s’était fait passer pour un pompier

Les faux soldats du feu avaient dérobé des montres de luxe et des bijoux d’une valeur estimée à 300.000 euros, ainsi que 30.000 euros en liquide, avant de prendre la fuite à bord d’un Renault Talisman.  

