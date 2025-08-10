Feu dans l'Aude: une "journée compliquée" du fait du vent et de la canicule (préfet)

Quelques réactivations, rapidement traitées par les 1.300 pompiers, sont survenues ces dernières heures dans l'Aude, où les autorités redoutent des reprises de feu à la faveur du renforcement, dimanche, d'un vent sec et de la canicule, selon la préfecture.

"On eu une reprise de la tramontane pendant la nuit (...). C'est une journée qui est compliquée également, compte-tenu du fait qu'on devrait vraisemblablement passer en vigilance rouge canicule à partir de 16h00, ce qui ne va pas faciliter les choses", a déclaré le préfet de l'Aude Christian Pouget lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.