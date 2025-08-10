Le gigantesque incendie survenu mardi dans les Corbières a été "maîtrisé" dimanche par les 1.300 pompiers toujours mobilisés pour éviter des réactivations, comme il y en a eu dans la journée, marquée par des températures caniculaires.
"Le feu est désormais maîtrisé. Ce qui suppose tout de même le maintien de la mobilisation. La mobilisation doit être totale, il s'agit de tenir et ne pas faiblir", a déclaré Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude, lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.
Quelques réactivations, rapidement traitées par les 1.300 pompiers, sont survenues ces dernières heures dans l'Aude, où les autorités redoutent des reprises de feu à la faveur du renforcement, dimanche, d'un vent sec et de la canicule, selon la préfecture.
"On eu une reprise de la tramontane pendant la nuit (...). C'est une journée qui est compliquée également, compte-tenu du fait qu'on devrait vraisemblablement passer en vigilance rouge canicule à partir de 16h00, ce qui ne va pas faciliter les choses", a déclaré le préfet de l'Aude Christian Pouget lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.
Le chef de corps des sapeurs-pompiers de l'Aude, le Colonel Christophe Magny, a pris la parole lors d'une conférence de presse donnée ce dimanche. Il s’est exprimé au sujet de la situation météorologique du département : «Il y a eu trois réactivations d'incendie cette nuit».
Colonel Christophe Magny, chef de corps des sapeurs-pompiers de l'Aude, sur la situation météorologique du département, frappé récemment par un violent incendie : «Il y a eu trois réactivations d'incendie cette nuit» dans #MidiNewsEtepic.twitter.com/XzdmkttYBo
— CNEWS (@CNEWS) August 10, 2025
La neutralisation du feu est en bonne voie mais les 1.300 pompiers et habitants des Corbières, dans l'Aude, redoutent dimanche que la tramontane, vent chaud et sec, et la canicule ne favorisent une reprise de l'incendie.
Le feu ne progresse plus mais brûle encore dans le périmètre des 16.000 hectares parcourus, et "jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé", a averti samedi le colonel Christophe Magny, qui dirige les opérations.
Voici l'intégralité de la conférence de presse du jour concernant l'incendie dévastateur dans l'Aude. Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude, et le colonel Michaël Sabot, directeur adjoint du SDIS 11, sont intervenus pour faire un point sur cette situation.
Le colonel Michaël Sabot s'est exprimé sur l'incendie dans l'Aude lors d'une conférence de presse ce samedi 9 août. «L'objectif est de pouvoir être maître du feu», a-t-il assuré.
Dans le massif des Corbières au relief escarpé, les militaires de la Sécurité civile travaillent sans relâche à creuser des pistes pour "faciliter l'accès aux camions de pompiers" dans des zones reculées susceptibles de reprendre feu.
Sur ce qui n'était qu'un étroit sentier de randonnée, le bulldozer se fraye un passage, laissant derrière lui une traînée de cailloux, de terre retournée et de végétation calcinée par le plus gros incendie de l'été en France.
"Avec nos engins de travaux publics, on va élargir cette piste pour qu'on puisse faciliter l'accès aux camions de pompiers, explique l'adjudant Cédric, chef de groupe appui au 4e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (4e RIISC) basé à Libourne (Gironde).
L'incendie qui a parcouru 16.000 hectares dans le massif des Corbières et mobilise toujours 1.400 pompiers samedi ne pourra pas être sous contrôle avant dimanche en fin de journée, a averti le chef des pompiers de l'Aude, Christophe Magny.
"Le feu est fixé mais non maîtrisé, nous avons encore des points chauds (...) jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé", a estimé le colonel Christophe Magny lors d'un point-presse conjoint avec le préfet de l'Aude, à Lézignan-Corbières.
Une fois le travail des pompiers terminé, l'Office national des forêts (ONF) va dresser un état des lieux et évacuer le bois des forêts des Corbières brûlé par le vaste incendie, un chantier long et "inédit", selon son directeur dans l'Aude.
La première mission sera de "sécuriser et nettoyer" les forêts publiques, 2.300 hectares des 17.000 parcourus par l'incendie, puis de couper et commercialiser le bois qui pourra l'être, a précisé à l'AFP, Stéphane Villarubias, directeur de l'ONF dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège.
Fixé depuis jeudi soir, la mission du millier de pompiers toujours mobilisés est désormais de surveiller les 90 km de lisières et parer à toute reprise, alors que les autorités redoutent un retour de la tramontane, ce vent chaud et sec qui avait attisé les flammes les premiers jours.
L'incendie ne sera pas "déclaré éteint avant plusieurs jours", a prévenu Christian Pouget, préfet de l'Aude, ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail".