Le gigantesque incendie survenu mardi dans les Corbières a été "maîtrisé" dimanche par les 1.300 pompiers toujours mobilisés pour éviter des réactivations, comme il y en a eu dans la journée, marquée par des températures caniculaires.

"Le feu est désormais maîtrisé. Ce qui suppose tout de même le maintien de la mobilisation. La mobilisation doit être totale, il s'agit de tenir et ne pas faiblir", a déclaré Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude, lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.