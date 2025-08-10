Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directIncendie dans l'Aude : le feu «est maîtrisé», selon la préfecture

Le feu dans l'Aude «est maîtrisé», selon la préfecture. [© REUTERS/Abdul Saboor]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les pompiers ont terminé, ce dimanche, un sixième jour de lutte contre l'incendie qui a ravagé 17.000 hectares dans le massif des Corbières, dans l'Aude, alors qu'une vigilance orange canicule pourrait créer un terrain favorable à la réactivation du feu. Suivez notre direct.
Alerte
«Le feu est désormais maîtrisé», selon la préfecture de l'Aude

Le gigantesque incendie survenu mardi dans les Corbières a été "maîtrisé" dimanche par les 1.300 pompiers toujours mobilisés pour éviter des réactivations, comme il y en a eu dans la journée, marquée par des températures caniculaires.

"Le feu est désormais maîtrisé. Ce qui suppose tout de même le maintien de la mobilisation. La mobilisation doit être totale, il s'agit de tenir et ne pas faiblir", a déclaré Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude, lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.

Feu dans l'Aude: une "journée compliquée" du fait du vent et de la canicule (préfet)

Quelques réactivations, rapidement traitées par les 1.300 pompiers, sont survenues ces dernières heures dans l'Aude, où les autorités redoutent des reprises de feu à la faveur du renforcement, dimanche, d'un vent sec et de la canicule, selon la préfecture.

"On eu une reprise de la tramontane pendant la nuit (...). C'est une journée qui est compliquée également, compte-tenu du fait qu'on devrait vraisemblablement passer en vigilance rouge canicule à partir de 16h00, ce qui ne va pas faciliter les choses", a déclaré le préfet de l'Aude Christian Pouget lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.

Déclaration
«Il y a eu trois réactivations d'incendie cette nuit», selon le colonel Christophe Magny

Le chef de corps des sapeurs-pompiers de l'Aude, le Colonel Christophe Magny, a pris la parole lors d'une conférence de presse donnée ce dimanche. Il s’est exprimé au sujet de la situation météorologique du département : «Il y a eu trois réactivations d'incendie cette nuit». 

"Jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé", a averti le colonel Christophe Magny

La neutralisation du feu est en bonne voie mais les 1.300 pompiers et habitants des Corbières, dans l'Aude, redoutent dimanche que la tramontane, vent chaud et sec, et la canicule ne favorisent une reprise de l'incendie.

Le feu ne progresse plus mais brûle encore dans le périmètre des 16.000 hectares parcourus, et "jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé", a averti samedi le colonel Christophe Magny, qui dirige les opérations.

En vidéo
La conférence de presse des autorités sur l'incendie dans l'Aude

Voici l'intégralité de la conférence de presse du jour concernant l'incendie dévastateur dans l'Aude. Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude, et le colonel Michaël Sabot, directeur adjoint du SDIS 11, sont intervenus pour faire un point sur cette situation.

Déclaration
«L'objectif est de pouvoir être maître du feu», selon le colonel Michaël Sabot

Le colonel Michaël Sabot s'est exprimé sur l'incendie dans l'Aude lors d'une conférence de presse ce samedi 9 août. «L'objectif est de pouvoir être maître du feu», a-t-il assuré.

 

Sur l'incendie de l'Aude, la Sécurité civile "ouvre la voie" aux pompiers

Dans le massif des Corbières au relief escarpé, les militaires de la Sécurité civile travaillent sans relâche à creuser des pistes pour "faciliter l'accès aux camions de pompiers" dans des zones reculées susceptibles de reprendre feu.

Sur ce qui n'était qu'un étroit sentier de randonnée, le bulldozer se fraye un passage, laissant derrière lui une traînée de cailloux, de terre retournée et de végétation calcinée par le plus gros incendie de l'été en France.

"Avec nos engins de travaux publics, on va élargir cette piste pour qu'on puisse faciliter l'accès aux camions de pompiers, explique l'adjudant Cédric, chef de groupe appui au 4e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (4e RIISC) basé à Libourne (Gironde). 

Alerte
Aude: l'incendie ne sera pas maîtrisé avant dimanche soir (pompiers)

L'incendie qui a parcouru 16.000 hectares dans le massif des Corbières et mobilise toujours 1.400 pompiers samedi ne pourra pas être sous contrôle avant dimanche en fin de journée, a averti le chef des pompiers de l'Aude, Christophe Magny.

"Le feu est fixé mais non maîtrisé, nous avons encore des points chauds (...) jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé", a estimé le colonel Christophe Magny lors d'un point-presse conjoint avec le préfet de l'Aude, à Lézignan-Corbières.

Après l'incendie dans l'Aude, un chantier de plusieurs années pour l'ONF

Une fois le travail des pompiers terminé, l'Office national des forêts (ONF) va dresser un état des lieux et évacuer le bois des forêts des Corbières brûlé par le vaste incendie, un chantier long et "inédit", selon son directeur dans l'Aude.

La première mission sera de "sécuriser et nettoyer" les forêts publiques, 2.300 hectares des 17.000 parcourus par l'incendie, puis de couper et commercialiser le bois qui pourra l'être, a précisé à l'AFP, Stéphane Villarubias, directeur de l'ONF dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège. 

Le feu de l'Aude est sous contrôle mais pas encore éteint

Fixé depuis jeudi soir, la mission du millier de pompiers toujours mobilisés est désormais de surveiller les 90 km de lisières et parer à toute reprise, alors que les autorités redoutent un retour de la tramontane, ce vent chaud et sec qui avait attisé les flammes les premiers jours.

L'incendie ne sera pas "déclaré éteint avant plusieurs jours", a prévenu Christian Pouget, préfet de l'Aude, ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail". 

Feuaude

À suivre aussi

Incendies : que risque-t-on si son mégot de cigarette est responsable d’un départ de feu ?
Incendies dans l'Aude : «La température du sol et la sécheresse peuvent réactiver des éléments de fumée», prévient le préfet du département
Incendie dans l'Aude : «On a l'angoisse et la peur de ne pas pouvoir rebondir», s'inquiète ce vigneron de la commune de Ribaute

Ailleurs sur le web

Dernières actualités