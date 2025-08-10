Isère : le corps d'un randonneur porté disparu retrouvé

Un randonneur âgé de 75 ans et porté disparu depuis jeudi près du lac du Poursollet, dans le massif du Taillefer (Isère), a été retrouvé sans vie ce dimanche matin.

Accident de randonnée ou suicide ? Le corps sans vie d'un homme de 75 ans recherché depuis jeudi dans le secteur du lac du Poursollet, dans le massif du Taillefer (Isère), a été retrouvé ce dimanche matin par des locaux qui avaient organisé une battue, a rapporté le Dauphiné.

Selon nos confrères, le corps de l’homme a été retrouvé «dans la forêt, près des montagnes du Taillefer», relativement loin de la zone ratissée par les secours ainsi que du chalet qu’il avait quitté jeudi, aux alentours de 16h.

La piste du suicide privilégiée

Les gendarmes de la brigade locale se sont rendus sur place et ont procédé aux constatations d’usage. Ces premières recherches devraient permettre de déterminer les causes du décès du septuagénaire.

Une enquête a été ouverte en ce sens, même si la piste du suicide semble être privilégiée. Plusieurs membres du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l’Isère ont procédé à l’extraction du corps qui a été remis aux pompes funèbres.

Le PGHM avait déployé d’importants moyens pour tenter de retrouver la victime, dont la compagne avait signalé la disparition dès jeudi soir. Des équipes ont été engagées dans des recherches terrestres et aériennes pendant plusieurs jours, passant la zone de sa disparition au peigne fin.