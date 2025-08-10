Nestlé Waters : des taux de microplastiques «incommensurables» retrouvés dans les eaux Contrex et Hépar

D’après le magistrat en charge de l’enquête sur le scandale Nestlé Waters, des taux de pollution de microplastiques «incommensurables» ont été retrouvés dans les eaux Contrex et Hépar.

Des révélations inquiétantes. Des taux de pollution de microplastiques «incommensurables» ont été retrouvés dans les eaux Contrex et Hépar, selon le magistrat chargé de l'enquête préliminaire dans le cadre des poursuites contre Nestlé Waters, a révélé, samedi, Mediapart.

Nestlé Waters fait face à des poursuites pour avoir entreposé des déchets et entretenu quatre décharges sauvages à Contrexéville, They-sous-Montfort, Saint-Ouen-Les-Parey et Crainvilliers dans les Vosges, avec un volume total de 473.700 mètres cubes, soit l’équivalent de 126 piscines olympiques.

Le groupe est accusé d’avoir «laissé s’écouler dans les eaux superficielles et souterraines» des «particules de microplastiques» à des concentrations «rendant toute vie aquatique impossible et ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore et la faune».

Selon l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), «la présence de microplastiques dans les sols n’est pas à négliger car elle serait supérieure à celle des mers et des océans».

Les révélations de Mediapart indiquent que les décharges de plastique «sont à l'origine» de taux élevés de microplastiques retrouvés à la sortie des forages des eaux ensuite embouteillées sous les marques Contrex et Hépar.

Leur travail s’appuie notamment sur des analyses de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp).

Nestlé Waters assure que ses eaux sont buvables

«Une analyse chiffrée illustre que les proportions sont incommensurables s'agissant de l'introduction de microplastiques dans les sols vosgiens par Nestlé aux lieux des décharges, sur les terres et les eaux situées en aval», informe le magistrat chargé de l'enquête, d’après Mediapart, alertant sur «leurs effets nuisibles sur la santé humaine».

Les taux mesurés atteignent 515 particules de microplastiques par litre (mp/L) pour Contrex, et 2 096 mp/L pour Hépar. Ces concentrations sont 51.000 à 1,3 million de fois supérieures à celles relevées dans des lacs, fleuves et rivières, selon deux études utilisées par les enquêteurs.

Elles dépassent aussi de 5 à 2.952 fois les taux moyens observés dans les nappes phréatiques mondiales, d’après d’autres recherches. Ces niveaux excèdent également ceux trouvés dans d’autres eaux en bouteille, selon des scientifiques.

«La dégradation est substantielle, car ces microplastiques sont fragmentés en micro, voire nanoplastiques, imprégnés et diffusés dans les sols et les réseaux d’eaux souterraines, rendant toute dépollution impossible», précisent les enquêteurs.

«Toutes les analyses réalisées par des laboratoires accrédités pour la recherche de microplastiques contredisent l'hypothèse de la présence d'une pollution microplastique dans nos forages», a réagi Nestlé Waters ce samedi soir. «Toutes nos eaux peuvent être bues en toute sécurité», maintient le groupe.

Pourtant, le média indique avoir consulté une note confidentielle de Nestlé datant de 2022, où il reconnaît que ces décharges vosgiennes pourraient avoir «un impact sur la qualité des eaux».

Selon l’entreprise, les terrains incriminés datent des années 1960, avant que Nestlé ne devienne propriétaire des lieux concernés.

Le procès Nestlé Waters, issu d’une enquête menée par le pôle régional environnement du parquet de Nancy, est programmé du 24 au 28 novembre. Aujourd’hui, aucune réglementation n’entoure les taux de microplastiques dans les eaux minérales naturelles.