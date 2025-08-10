Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la moitié sud du pays connaît de fortes chaleurs, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour risque d’orages.

Prudence. Deux départements ont été placés en vigilance jaune orages par Météo-France, ce dimanche.

© Météo-France

Sont concernées les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes.

Météo-France rappelle l’importance de ne pas sous-estimer un orage. Le meilleur réflexe est de rester chez soi jusqu’à la fin de l’épisode orageux. En cas d’impossibilité de regagner votre domicile, évitez absolument de vous abriter sous un arbre. Ce geste, pourtant courant, multiplie par 50 le risque d’être frappé par la foudre, selon les statistiques officielles.

Sur le même sujet Orages violents : ces 10 conseils à suivre pour se protéger Lire

Par ailleurs, la moitié sud de la France est en vigilance orange canicule. «La vague de chaleur, démarrée ce vendredi en France, d'un niveau caniculaire, se poursuit et s'étend. Le pic est attendu entre lundi et mardi», précise le prévisionniste. L’épisode devrait durer jusqu’en fin de semaine prochaine.

Météo-Franceoragesalerte jaunevigilance météo

