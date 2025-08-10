Suppression de deux jours fériés : voici ce que le gouvernement propose aux partenaires sociaux pour une négociation à la rentrée

Le gouvernement ne renoncera pas à supprimer deux jours fériés pour parvenir à un rendement de 4,2 milliards d'euros dès 2026 pour le budget de l'État. Matignon a indiqué dans un document vouloir négocier dès la rentrée avec les partenaires sociaux.

Des discussions tendues en perspective. Matignon souhaite réunir les partenaires sociaux dès le 1er septembre pour parvenir à un accord sur la suppression de deux jours fériés, pour viser un rendement de 4,2 milliards d'euros dès 2026 pour le budget.

Dans un document d’orientation à ce sujet envoyé aux partenaires sociaux et révélé ce dimanche 10 août par le quotidien Les Echos, le gouvernement a indiqué souhaiter «porter en projet de loi de finances pour 2026 une mesure de suppression du caractère férié de deux jours, le lundi de Pâques et le 8 mai», pour les salariés du secteur privé comme du public, ajoutant que le choix des deux jours concernés peut encore être «discuté».

«Les salariés mensualisés et les agents publics ne seront pas rémunérés davantage pour ces nouvelles heures de travail», et «en contrepartie, les employeurs du secteur privé s'acquitteront d'une contribution qui sera affectée au budget de l'Etat», un dispositif calqué sur celui de la journée de solidarité, qui a lieu le lundi de Pentecôte.

Le Premier ministre François Bayrou avait évoqué le 15 juillet la suppression de deux jours fériés pour participer à l'effort budgétaire. «C'est un effort demandé aux actifs» qui doit «nous permettre de réduire notre déficit d'activité et de production», a souligné le chef du gouvernement dans une lettre accompagnant le document.

Un mois de négociation

Le gouvernement invite donc les partenaires sociaux à lui faire savoir «d'ici au 1er septembre» s'ils souhaitent engager une négociation, qui devra le cas échéant se conclure «au plus tard le 30 septembre».

Les modalités de la mise en œuvre de cette mesure, présentée comme un levier pour augmenter le volume annuel de travail, produire davantage et renforcer la compétitivité de la France, doivent encore être précisées.

Il s’agira notamment de définir jusqu’où les entreprises peuvent disposer de flexibilité dans l’organisation de ces deux journées de travail supplémentaires, par exemple pour les salariés qui travaillent déjà le lundi de Pâques et le 8 mai.

Le document envisage «d'éventuelles spécificités à prévoir pour l'Alsace, la Moselle et Saint-Pierre-et-Miquelon», où la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État ne s'applique pas. «Le choix des jours fériés identifiés peut également être discuté» à condition que «le rendement de la mesure soit préservé», selon le texte.

Une mesure décriée

Plus de vingt ans après la conversion du lundi de Pentecôte en «journée de solidarité», travaillée mais non payée, la suppression programmée de deux autres jours fériés fait bondir les syndicats, qui dénoncent «une volonté explicite de revenir sur 70 ans de luttes et d’acquis sociaux».

«L’article L1 du Code du Travail s’inscrit dans une volonté, par la négociation, de maintenir un équilibre et une cohésion au sein de la société. Avec une négociation supprimant deux jours fériés, le projet du gouvernement vise exactement l’inverse», a réagi dans un communiqué l’intersyndicale (CGT, FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC).

Elles ont reçu le document d'orientation en même temps que la lettre de cadrage sur l'assurance chômage datée du 8 août, visant à atteindre «2 à 2,5 milliards d'euros» d'économies par an de 2026 à 2029.

Cette nouvelle réforme intervient alors que les partenaires sociaux ont conclu un accord en novembre 2024, avec de nouvelles règles pour quatre ans, entrées en vigueur pour la plupart au 1er avril de cette année.

Au micro de Franceinfo, le secrétaire national de la CFDT, Olivier Guivarc'h, a estimé ce dimanche que «rien ne justifie que le gouvernement demande de renégocier six mois plus tard, ou même un an plus tard».

La décision de participer aux négociations sera «prise collectivement au cours du mois de septembre, sans doute lors de la première quinzaine», a-t-il ajouté. Les organisations syndicales ont prévu de se réunir le 1er septembre pour définir ensemble «les moyens de réagir».