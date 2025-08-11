Au moins quatre stations du Sud, dont Bordeaux, ont déjà battu leur record absolu de températures lundi

Au moins quatre stations météorologiques du sud de la France ont déjà battu lundi leur record absolu de températures, alors que la vague de chaleur qui frappe le pays depuis vendredi atteint son pic lundi et mardi et pourrait durer jusqu'au 20 août, a annoncé Météo-France lors d'un point téléphonique avec l'AFP.

Les stations concernées sont à Bergerac (Dordogne), Cognac (Charente), Saint-Girons (Ariège) et Bordeaux (Gironde). Dans cette dernière ville, le mercure a atteint 41,6°C aux alentours de 16h, contre un précédent record de 41,2°C le 23 juillet 2019.