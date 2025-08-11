Au moins quatre stations météorologiques du sud de la France ont déjà battu lundi leur record absolu de températures, alors que la vague de chaleur qui frappe le pays depuis vendredi atteint son pic lundi et mardi et pourrait durer jusqu'au 20 août, a annoncé Météo-France lors d'un point téléphonique avec l'AFP.
Les stations concernées sont à Bergerac (Dordogne), Cognac (Charente), Saint-Girons (Ariège) et Bordeaux (Gironde). Dans cette dernière ville, le mercure a atteint 41,6°C aux alentours de 16h, contre un précédent record de 41,2°C le 23 juillet 2019.
Météo-France a placé 4 nouveaux départements en vigilance rouge à partir de mardi midi. Cette mise à jour porte à 16, le nombre de départements sous vigilance rouge canicule, pour la journée de demain.
Sont concernés : l'Ardèche, l'Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne.
L'épisode caniculaire qui touche la France cette semaine entraînera des nuits dites «tropicales» sont attendues. Les températures devraient donc dépasser les 20 °C pendant la nuit dans de nombreuses villes de France.
Avec la #canicule, les nuits de cette semaine s'annoncent "tropicales". Non-officiellement standardisée, cette définition est généralement admise pour qualifier des nuits inhabituellement chaudes où la température atteint, voire dépasse, les 20°C.
👇https://t.co/wdpEuE9fGc
— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 11, 2025
Comme annoncé, la barre des 40 °C a été dépassée en France ce lundi 11 août. À 14h, le thermomètre affichait déjà plus de 40 degrés dans la ville de Mirande dans le Gers, rapporte Météo Express.
🥵 Ce 11 août marque un pic de canicule dans le sud du pays. À 14h, les 40°C sont déjà atteints à Mirande dans le Gers et approchés par de nombreuses stations. 🌡️ pic.twitter.com/cIWxPJQhAx
— Météo Express (@MeteoExpress) August 11, 2025
Canicule : jardin, balcon... Voici pourquoi les plantes en extérieur peuvent aider à rafraîchir votre logement https://t.co/j8eJlDOvkM
— CNEWS (@CNEWS) August 11, 2025
Les plus fortes chaleurs estivales arrivent. Dès ce lundi 11 août, des températures extrêmes vont notamment être recensées dans le sud. Le record de l'année, de 41,3 °C à Nîmes le 1er juillet, devrait tomber.
En effet, Météo-France annonce que la 51e vague de chaleur passant par la France va s'intensifier dans les prochaines heures, ce lundi 11 août. Le mercure va largement dépasser les 40 °C dans certaines villes du sud de la Métropole.
L'après-midi, les 40 °C seront atteints à Carcassonne, Toulouse ou encore Montauban. Ils seront dépassés à Auch (41 °C) et surtout à Cahors, où l'on annonce 42 °C, record de l'année en France selon les prévisionnistes.
L'épisode de canicule qui a débuté vendredi doit encore monter d'un cran lundi, avec une chaleur "d'un niveau exceptionnel" dans le Sud-Ouest, où 12 départements sont classés en vigilance rouge par Météo-France.
De la Charente-Maritime à l'Aude sont annoncées des températures maximales "très fréquemment supérieures à 40°C", avec "localement" des pointes à 42°C, selon l'institut national.
"On pourrait s'approcher de niveaux records, enregistrer des valeurs inédites, mais le record national de 46°C devrait rester hors d'atteinte", a précisé la prévisionniste Christelle Robert lors d'un point presse dimanche soir.
Dimanche, plusieurs villes ont déjà passé la barre des 40°C, avec 42,2°C relevés dans l'Hérault, 41,3°C dans les Pyrénées-Orientales ou 40,9°C dans le Gard.
Ce lundi 11 août, les habitants de cette région devront se montrer prudents puisque Météo-France a placé 12 départements en vigilance rouge pour «canicule». Selon le service public, le mercure grimpera jusqu’à 41 degrés à Toulouse.
Les départements concernés sont les suivants : l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
La chaleur est de mise dans la moitié sud du pays. Météo-France a placé 41 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce lundi 11 août.
Les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Corse, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.