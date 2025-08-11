L'épisode caniculaire qui touche la France cette semaine entraînera des nuits dites «tropicales» sont attendues. Les températures devraient donc dépasser les 20 °C pendant la nuit dans de nombreuses villes de France.
Avec la #canicule, les nuits de cette semaine s'annoncent "tropicales". Non-officiellement standardisée, cette définition est généralement admise pour qualifier des nuits inhabituellement chaudes où la température atteint, voire dépasse, les 20°C.
Comme annoncé, la barre des 40 °C a été dépassée en France ce lundi 11 août. À 14h, le thermomètre affichait déjà plus de 40 degrés dans la ville de Mirande dans le Gers, rapporte Météo Express.
🥵 Ce 11 août marque un pic de canicule dans le sud du pays. À 14h, les 40°C sont déjà atteints à Mirande dans le Gers et approchés par de nombreuses stations. 🌡️ pic.twitter.com/cIWxPJQhAx
Canicule : jardin, balcon... Voici pourquoi les plantes en extérieur peuvent aider à rafraîchir votre logement https://t.co/j8eJlDOvkM
Les plus fortes chaleurs estivales arrivent. Dès ce lundi 11 août, des températures extrêmes vont notamment être recensées dans le sud. Le record de l'année, de 41,3 °C à Nîmes le 1er juillet, devrait tomber.
En effet, Météo-France annonce que la 51e vague de chaleur passant par la France va s'intensifier dans les prochaines heures, ce lundi 11 août. Le mercure va largement dépasser les 40 °C dans certaines villes du sud de la Métropole.
L'après-midi, les 40 °C seront atteints à Carcassonne, Toulouse ou encore Montauban. Ils seront dépassés à Auch (41 °C) et surtout à Cahors, où l'on annonce 42 °C, record de l'année en France selon les prévisionnistes.
L'épisode de canicule qui a débuté vendredi doit encore monter d'un cran lundi, avec une chaleur "d'un niveau exceptionnel" dans le Sud-Ouest, où 12 départements sont classés en vigilance rouge par Météo-France.
De la Charente-Maritime à l'Aude sont annoncées des températures maximales "très fréquemment supérieures à 40°C", avec "localement" des pointes à 42°C, selon l'institut national.
"On pourrait s'approcher de niveaux records, enregistrer des valeurs inédites, mais le record national de 46°C devrait rester hors d'atteinte", a précisé la prévisionniste Christelle Robert lors d'un point presse dimanche soir.
Dimanche, plusieurs villes ont déjà passé la barre des 40°C, avec 42,2°C relevés dans l'Hérault, 41,3°C dans les Pyrénées-Orientales ou 40,9°C dans le Gard.
Ce lundi 11 août, les habitants de cette région devront se montrer prudents puisque Météo-France a placé 12 départements en vigilance rouge pour «canicule». Selon le service public, le mercure grimpera jusqu’à 41 degrés à Toulouse.
Les départements concernés sont les suivants : l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
La chaleur est de mise dans la moitié sud du pays. Météo-France a placé 41 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce lundi 11 août.
Les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Corse, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.