Le record de chaleur de l'année attendu cette semaine dans cette ville du sud-ouest

Les plus fortes chaleurs estivales arrivent. Dès ce lundi 11 août, des températures extrêmes vont notamment être recensées dans le sud. Le record de l'année, de 41,3 °C à Nîmes le 1er juillet, devrait tomber.

En effet, Météo-France annonce que la 51e vague de chaleur passant par la France va s'intensifier dans les prochaines heures, ce lundi 11 août. Le mercure va largement dépasser les 40 °C dans certaines villes du sud de la Métropole.

L'après-midi, les 40 °C seront atteints à Carcassonne, Toulouse ou encore Montauban. Ils seront dépassés à Auch (41 °C) et surtout à Cahors, où l'on annonce 42 °C, record de l'année en France selon les prévisionnistes.