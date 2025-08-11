Canicule : le record de chaleur de l'année attendu cette semaine dans cette ville du sud-ouest

Cette semaine, le record de chaleur national de l'année devrait être battu dans de nombreuses communes de l'Hexagone. Le pic français le plus élevé devrait être enregistré dans une ville du sud-ouest.

Les plus fortes chaleurs estivales arrivent. Dès ce lundi 11 août, des températures extrêmes vont notamment être recensées dans le sud. Le record de l'année, de 41,3 °C à Nîmes le 1er juillet, devrait tomber.

En effet, Météo-France annonce que la 51e vague de chaleur passant par la France va s'intensifier dans les prochaines heures, ce lundi 11 août. Le mercure va largement dépasser les 40 °C dans certaines villes du sud de la Métropole.

Aucun département n'échappera aux chaleurs intenses, ce lundi © Météo-France

Plus généralement, il fera plus de 30 °C dans tous les départements de l'Hexagone.

La maximale de 42 °C attendue à Cahors (Occitanie)

C'est en Occitanie que les chiffres seront les plus importants : dès le matin, il fera par exemple 35 °C à Auch, Tarbes, Saint-Gaudens ou encore Castres.

L'Occitanie s'apprête à connaître sa journée la plus chaude de l'année © Météo-France

L'après-midi, les 40 °C seront atteints à Carcassone, Toulouse ou encore Montauban. Ils seront dépassés à Auch (41 °C) et surtout à Cahors, où l'on annonce 42 °C, record de l'année en France selon les prévisionnistes.

Ces fortes chaleurs seront également ressenties en Nouvelle Aquitaine, comme à Brive-la-Gaillarde ou encore Périgueux ou il fera 41 °C. Sans surprise, Météo-France a donc placé une majorité des départements de ces régions en alerte rouge canicule. Au total, douze d'entre eux sont concernés par cette alerte qui entrera en vigueur à partir de midi.